Coronavirus : Le Président Macron s'exprimera à 20h ce lundi

MV le Lundi 16 Mars 2020 à 13:25

Tout le monde attend le discours que le président de la république, Emmanuel Macron, prononcera ce soir à 20 heures. Il devrait trancher sur un éventuel confinement obligatoire de toute la population comme l'ont déjà décidé Italie et Espagne.



En attendant d'éventuelles mesures encore plus radicales, essayez vous aussi d'enrayer l'épidémie et "restez chez vous".



En Corse, en effet, comme dans le reste du pays, de nombreuses images circulent sur les réseaux sociaux montrant que de très nombreuses personnes ne suivent pas ces recommandations et continuent à sortir.



"Nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. Nous devons éviter au maximum de nous rassembler, limiter les réunions amicales et familiales." a déclaré ce dimanche soir le Premier ministre Edouard Philippe.

