Coronavirus - Le PGHM de Corse : "reportez vos activités de plein-air"

C.-V. M le Lundi 16 Mars 2020 à 16:39

Dans un post Facebook posté ce lundi 16 mars, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Corse lance un appel "soyons responsables et prudents. La mobilisation des moyens de secours et des personnels hospitaliers nécessite d'être consacrée au COVID-19 et aux personnes les plus fragiles."

