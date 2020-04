Coronavirus - La gendarmerie de Corse aux côtés de La Poste pour le maintien du service public.

À titre d’exemple à Porto-Vecchio, ce sont deux réservistes qui sont présents à l’agence des 4 Chemins.

Ils ont pour mission de veiller au respect des mesures de distanciation dans et aux abords de l’agence; de prévenir , détecter et intervenir en cas de commission d’une infraction ; assurer la protection des personnes et faciliter l’accueil en étroite collaboration avec les agents.

Au niveau des autres agences ouvertes en Corse, les gendarmes effectuent des passages fréquents durant les horaires d’ouverture.