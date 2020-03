Coronavirus : La détresse des aides et infirmiers à domicile corses face à l’épidémie

MV le Vendredi 20 Mars 2020 à 17:24

Comme de nombreuses autres catégories professionnelles, les aides et infirmiers à domicile sont aussi percutés par cette crise sanitaire. Les soins vitaux sont assurés auprès des personnes fragiles : âgées, malades ou handicapées, mais auxiliaires de vie, aides à domicile, infirmiers ou aide-soignants sont en attente de masques, gels et consignes précises.

Des leur coté les bénéficiaires, fragiles, refusent les interventions, souvent vitales, par peur d'être contaminés. Et leurs familles font pression sur les structures en évoquant une "mise en danger de leurs proches", sans signaux objectifs.



Dans un communiqué l'ADMR 2B, dont les services d'aide d'accompagnement à domicile (SAAD) et les services de soins infirmiers à domicile (SSID) s'impliquent dans la réalisation de leurs missions depuis le début de l'épidémie, lance un cri d'alarme : les initiatives prises jusqu'à présent par l'Etat, l'ARS et les collectivités restent insuffisantes et demande une réflexion commune afin de ne pas interrompre ce service vital pour les plus démunis.



Le communiqué de l'ADMR

