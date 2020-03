Coronavirus : La Corse veut intégrer le programme du traitement à la chloroquine du Pr Raoult

L’Université de Corse, par les voix notamment de son président, du doyen de la Faculté des Sciences et de la directrice de l’Institut Universitaire de Santé, a immédiatement réagi à cette demande. Dans un message transmis dimanche soir à la communauté universitaire, elle propose la création d’un collectif anti Covid-19 et annonce qu’elle a pris contact avec l’équipe du Pr. Raoult afin que soit mis en œuvre en Corse sans délai le protocole. Elle met ses laboratoires à disposition pour produire des tests. « Face à l’ampleur de la crise sanitaire qui nous touche toutes et tous, il en va de notre responsabilité, en tant qu'universitaires, de nous mobiliser fortement afin de contribuer à apporter une réponse à cette situation d'urgence. Depuis maintenant 72 heures, en équipe restreinte, nous sommes entrés en contact avec différents épidémiologistes et professeurs dont l’équipe du Professeur Raoult afin de déterminer les modalités et la faisabilité de notre action. Nous allons, au titre d’un collectif, constitué dans un premier temps, des membres de toute la communauté universitaire mais qui aura vocation à s’élargir au corps médical et plus largement à la société civile, lancer un appel aux décideurs, afin que soit mis en œuvre en Corse sans délai le protocole développé par le Pr. Raoult à la Timone ("Test and Treat") comme cela est en cours de déploiement au CHU de Nice et sans doute dans bien d’autres établissements hospitaliers dans les jours qui viennent. L’Université de Corse est prête à apporter sa contribution pour produire des tests dans ses laboratoires afin qu'une phase de dépistage généralisé du Covid-19 soit entamée. Nous proposons de lancer et de coordonner scientifiquement cette opération à l'échelle territoriale et de mettre à disposition tout le plateau technologique et scientifique dont dispose l’Université de Corse. Pour manifester votre adhésion à ce collectif, vous pouvez vous déclarer co-signataire en envoyant un mail à : anticovid19universita@univ-corse.fr In tantu, state vi in casa ma sempre in mossa per u cumunu ! ».