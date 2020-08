Coronavirus : La Collectivité de Corse va offrir un masque à chaque collégien et lycéen

MV le Samedi 29 Août 2020 à 21:30

C’est une mesure qui concerne tous les collégiens et les lycéens de l'ile : pour la rentrée, la Collectivité de Corse va fournir au moins un masque gratuit à chaque élève après que le gouvernement a imposé le port « systématique » du masque en salle de cours au collège et lycée.

Cette décision concerne « chaque collégien(ne) et lycéen(ne) », a annoncé sur Twitter le président du Conseil Exécutif, Gilles Simeoni, en réponse à un tweet du Journal du Dimanche qui n'avait pas classé la Corse parmi les "régions" qui offriront des masques aux élèves avant la rentrée scolaire.

