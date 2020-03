Coronavirus : La CAB s’organise pour assurer la continuité des services publics

En ce sens, forte de l’implication exemplaire et du sens du service public de l’ensemble de ses collaborateurs, la Communauté d’Agglomération de Bastia met en œuvre les dispositions suivantes.

• Fermeture de ses locaux au public.



• Limitation de l’accès à ses locaux aux agents dont la présence physique est indispensable.



• Recours au travail à distance pour tous les agents dont les missions se prêtent à ce mode d’activité.



• Continuité de la gestion des paiements (prestataires, fournisseurs, agents...).



• Maintien du service de collecte des déchets permettant d’éviter de nouveaux risques sanitaires.



• Sécurisation sanitaire des bus permettant d’assurer les fréquences et les horaires habituels sur la plupart des lignes.





Pour toute demande d’information ou réponse à une question, la Communauté d’Agglomération de Bastia est à votre disposition.

Par Téléphone :

• Tous les services : 04 95 55 18 18

• Transports : 04 95 31 06 65 (Société des Autobus Bastiais). • Collecte des déchets : 0 810 00 00 50

Site internet et réseaux sociaux :

• CAB : www.bastia-aggomération.com

• Transports : www.bastiabus.com

• Facebook : Communauté d’agglomération de Bastia • Twitter : @AggloBastia