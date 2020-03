Coronavirus : L’aéroport d’Orly fermé à partir du 31 mars

« L'effondrement du trafic, plus prononcé chaque jour, nous a contraints à prendre cette décision, a commenté le directeur exécutif du groupe ADP, Edward Arkwright. Nous avions pris pour hypothèse que l'activité aura chuté de 90 % à fin mars . Or nous étions déjà à moins 92 % ce mardi à Orly et à moins 89 % à Roissy-CDG ».

Orly accueillera une partie des appareils cloués au sol par les compagnies aériennes. L'aéroport conservera également une équipe réduite, une tour de contrôle ouverte, afin de pouvoir servir de terrain de déroutement et de pouvoir accueillir des vols gouvernementaux ou sanitaires.