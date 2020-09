Coronavirus : Forza Nova attaque en justice l'arrêté préfectoral rendant le masque obligatoire en extérieur à Bastia et Corte

Depuis le déconfinement, plusieurs arrêtés préfectoraux encadrent les règles sur le port du masque obligatoire en France. En Haute-Corse, l'accélération de l'épidémie de Covid-19, a poussé le préfet, après consultation des élus du territoire et de l'ARS, a étendre l'obligation du port du masque à l'intégralité du territoire des communes de Bastia et Corte.



Pour le mouvement politique Forza Nova et pour l'ancien candidat à la mairie de Bastia Filippo de Carlo, "ces décisions entraînent une grave atteinte aux libertés fondamentales, notamment à la liberté d’aller et venir" et pour "défendre la liberté de nos concitoyens" ils ont décidé d’attaquer devant le tribunal administratif de Bastia l'arrêté préfectoral rendant le masque obligatoire.

Une requête en référé-liberté devrait être déposée en fin d’après-midi de ce 5 septembre.