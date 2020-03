Coronavirus- Edouard Philippe : "les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours écoulés"

« Le combat ne fait que commencer», a déclaré Edouard Philippe lors de son discours de ce samedi après-midi à Matignon et "les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours écoulés" «Nous doublons le nombre de cas positifs tous les trois à quatre jours », a t-il souligne en précisant qu'il Il y a environ 5.000 lits disponibles en service de réanimation en France, avant de détailler le plan du gouvernement pour aplanir la courbe et endiguer l'épidémie, notamment en augmentant la capacité d'accueil en service de réanimation dans les hôpitaux.





« Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision » a encore insisté le Premier ministre pour répondre aux nombreuses critiques adressées sur ce plan à l'Exécutif. Il a encore appelé les Français à «respecter strictement» les mesures de confinement imposées





De son côté Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé. a affirmé que l'Etat entend augmenter les capacités de réanimation, augmenter les équipements et renforts humains et transférer les malades. L'objectif est notamment de passer à 14.000 lits en réanimation contre 5.000 actuellement.

La commande des masques et l'augmentation progressive des tests ont également été évoquées par le ministre dont l'essentiel de l'intervention peut-être visionnée sur cette vidéo.



. En attendant 319 personnes sont décédées en France ces dernières 24 heures, soit un total de 2.314 depuis le début de l'épidémie de coronavirus. 4.273 personnes sont en réanimation.