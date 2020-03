Coronavirus : De nombreuses manifestations reportées en Corse

Avec 5 cas de Coronavirus recensés sur l'île, Xavier Delarue le coordonnateur pour la sécurité en Corse, a tenu une conférence de presse à Ajaccio pour annoncer les mesures afin d'éviter la propagation du virus.



Concernant les personnes fragilisées, l'ARS et la Collectivité de Corse ont pris la décision de limiter les visites dans l'ensemble des établissement accueillant des personnes âgées (EHPAD) et dans les établissements médicaux sociaux. Par ailleurs, des recommandations ont aussi été données aux professionnels rendant visite aux personnes hospitalisées à domicile.



Concernant les grandes manifestations du week-end, les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont décidé de prendre des mesures préventives au cas par cas en fonction de l'évolution du virus sur l'île, en accord avec les organisateurs des évènements et les maires concernés.



En Corse-du-Sud, un arrêté préfectoral annule le gala boxe d'Ajaccio et la rencontre de rugby junior de Vignetta. Les organisateurs du rassemblement régional des témoins de Jéhovah qui devait se tenir au Palatinu ont quant à eux décidé d'annuler.



Les rencontres de football du GFC Ajaccio et de l'AC Ajaccio, sont elles maintenues.



Les rencontres de rugby devant se dérouler sur toute la Corse et pour l'ensemble des catégories, des écoles de rugby jusqu'aux seniors, ont été annulées en raison de l'épidémie de Coronavirus. Ces rencontres concernaient des confrontations entre formations insulaires mais aussi des matchs face à des équipes en provenance de Provence - Alpes - Côte d'Azur.



Pour les événements qui auront quand même lieu, des consignes et des recommandations ont été communiquées. Il s'agira par exemple d'espacer les chaises dans les salles pour éviter toute proximité.



En Haute-Corse



Le préfet de Haute-Corse a tenu une conférence de presse pour présenter des mesures similaires. L'annulation des rassemblements se fera également au cas par cas. Pour le moment, des arrêtés préfectoraux annulent les deux représentations du spectacle César Vezzani 6 et 7 mars au Théâtre municipal de Bastia, le tournois d'échecs de Corte et le tournois de Rugby d'adultes.



De leurs côtés, les candidats à l'élection municipale d'Ajaccio ont voté à l'unanimité l'annulation de tous les meetings.



A Bastia les huit candidats aux municipales se rencontreront demain matin pour discuter de la suite à donner à la campagne électorale.