Coronavirus - Ajaccio : le spectacle "Donne in festa" reporté

Charles Monti le Jeudi 5 Mars 2020 à 09:49

Le collectif "Donne e Surelle", qui avait mis sur pied un concert festif ce vendredi 6 Mars au profit des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et France Alzheimer, a reporté la soirée qui devait se dérouler au Palatinu en raison de l'épidémie de Coronavirus. Sur sa page Facebook le collectif précise : "Hélas nous sommes dans l’obligation de reporter l’événement #donneinfesta

Nous vous tenons au courant pour la prochaine date 😕 #degoutées mais on lâchera rien et la prochaine fête n’en sera que plus mémorable" en diffusant à l'appui de cette annonce de report, l'affiche ci-dessous.

