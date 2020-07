Coronavirus. À Porto-Vecchio, une opération de dépistage gratuit organisée le 22 et 23 juillet

Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ARS de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits et facilités dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.

La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.

L’ARS encourage ainsi fortement la population locale ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.

En partenariat avec la ville de Porto-Vecchio, le Service d’incendie et de secours de la Corse du sud et la gendarmerie une première campagne de dépistage est organisé à Porto-Vecchio les 22 et 23 juillet. En cas de forte demande, d’autres dates pourront être ajoutées.

Comment bénéficier de ce dépistage gratuit ? Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues file d’attente, une prise de rendez-vous préalable est nécessaire.

Pour cela, les équipes de l’ARS seront présentes de 11h à 13h et de 16h30 à 19h 30 :

· Lundi 20 juillet au Leclerc – Ccial grand Sud - les 4 chemins.

· Mardi 21 juillet au Ccial Géant Casino - rue Henri Frenay

Ce dépistage est réservé aux personnes majeures. Pour vous inscrire, votre carte vitale ou numéro de sécurité sociale vous sera demandé.

L’opération drive pour réaliser les tests naso-pharyngés (RT-PCR) se déroulera du mercredi 22 et jeudi 23 juillet.

En cas de forte demande, d’autres dates pourront être ajoutées.