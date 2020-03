Coronavirus : 50 000 controles et 2000 verbalisations depuis le début du confinement en Corse-du-Sud

Les forces de l'ordre de Corse-du-Sud sont fortement mobilisées depuis le 17 mars, pour faire respecter le confinement sur tout le territoire et éviter ainsi la propagation du Coronavirus. En moyenne 500 policiers et gendarmes sont sur le terrain pour contrôler les automobilistes et passants.



Depuis la mise en place du confinement il y a 15 jours, ils ont d'ailleurs procédé à 50 000 contrôles. En tout et pour tout, 2 000 verbalisations ont été dressées à ce jour. Un chiffre plus important qu'en Haute-Corse où l'on comptait au 30 mars, 1 017 amendes.



Sur le territoire national, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé que 225.000 procès-verbaux ont été dressés suite aux 3,7 millions de contrôles effectués.



Pour rappel, l’amende pour une première infraction, s’élève à 135 euros. Depuis le dimanche 29 mars, le montant de la contravention pour une récidive de non-respect du confinement s'élève à 200 euros et 450 euros en cas de majoration si elle n’est pas payée dans les délais. Si quatre violations sont relevées dans les 30 jours, on passe à un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.