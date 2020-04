Coronavirus - 342 personnes positives au Covid-19 en Corse

L'ARS indique dans son bulletin quotidien de ce samedi que 77 patients ont été diagnostiqués au centre hospitalier de Bastia et 265 autres à l'hôpital d'Ajaccio.

L'ARS précise encore le nombre de patients hospitalisés en secteur Covid-19 actuellement dans les deux établissements : ils sont 15 à Bastia dont 4 en réanimation et 57 à Ajaccio dont 23 en réanimation ou en soins intensifs.

A noter aussi que 114 patients sont retournés chez eux depuis le début de l'épidémie.

Autre (bonne ?) nouvelle de la journée aucun décès n'a été enregistré ce samedi 4 avril.



On n'a pas davantage enregistré de nouveaux cas dans les EHPAD.

13 patients ont été testés positifs - hors Ehpad rattachés aux centres hospitaliers d’Ajaccio et Bastia déjà comptabilisés dans les cas positifs diagnostiqués à l’hôpital - et 4 sont décédés depuis le 27 Mars.