Coronavirus: 30 cas supplémentaires en 24h en Corse

A ce jour, on n’enregistre aucune nouvelle hospitalisation. Mais 5 patients sont toujours au centre hospitalier de Bastia (4 en hospitalisation conventionnelle et 1 en réanimation). Un patient se trouve toujours en réanimation à celui d'Ajaccio. 4 patients sont toujours hospitalisés en SSR (hospitalisations anciennes).



Le message de l'ARS pour ce week-end :



Si vous participez à un mariage, un anniversaire, un apéro, ou tout autre évènement festif …

la meilleure des protections, pour vous et pour vos proches, est de respecter scrupuleusement les mesures barrières :

Respectez le plus possible la distanciation physique, réduisez la liste des invités, espacez les places assises, limitez à 10 personnes par table, ne partagez pas les verres, tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue, portez un masque (durant les cérémonies, en vous déplaçant pour aller au buffet…), lavez-vous fréquemment les mains, disposez des gels hydro-alcooliques un peu partout, et surtout évitez au maximum bises, embrassades et poignées de main. Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.



En vous protégeant, vous protégez les autres : les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie chronique, mais aussi vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos amis ! En vous protégeant, vous sauvez des vies.



Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117.

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint ce samedi 29 aout les 410 unités ( 300 en Corse-du-Sud, les 110 autres en Haute-Corse). 30 nouvelles personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Corse lors des 623 prélèvements RT-PCR effectués sur l'île. 19 l'ont été en Corse-du-Sud et 6 en Haute-Corse. Les autres concernaient 5 non-résidents, 4 testés en Corse-du-Sud et 1 en Haute-Corse.