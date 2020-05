Coronavirus : 28 714 morts en France depuis le 1er mars

En 24 heures, le nombre de décès enregistrés dans les hôpitaux est de 61, mais celui des morts dans les Ehpad et autres établissements a lui été corrigé à la baisse, d'où le nombre de 52 morts supplémentaires à la date de vendredi. En tout, le virus a fait 18 387 morts dans les hôpitaux français, et 10 327 dans les Ehpad et autres établissements.

Sur son site, Santé publique France a précisé mardi que le nombre total de personnes âgées résidant en établissement ayant succombé au virus était en fait de 14 113 à cette date (soit environ la moitié du nombre total de victimes), une partie d'entre eux étant décédés à l'hôpital et non dans leur Ehpad.

Ce vendredi, 14 695 personnes restaient hospitalisées pour une infection au Covid-19, et les quatre mêmes régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation.