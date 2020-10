Corbara : une nouvelle boutique citoyenne de la recyclerie créative

L’association Corse Mobilité Solidaire étend ses activités en Balagne par l’ouverture d’une seconde boutique citoyenne dédiée au réemploi d’objets de seconde main.

Initialement située sur la Z.A. de Cantone à Calvi , la boutique citoyenne a en effet ouvert un nouvel espace sur la commune de Corbara pour offrir au public un point de vente sur le territoire du bassin de vie de l'Ile Rousse Balagne. Ce nouvel espace de 400m2 a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 7 octobre. Il proposera toute une palette d'objets de seconde main remis en état et vendus à bas prix.





Dans le cadre de la politique régionale de réduction des déchets et de valorisation de l'économie circulaire, Corse Mobilité Solidaire s'engage depuis sa création à proposer des solutions alternatives au tout jetable et à l'enfouissement. De cette volonté, et avec la participation financière de l’Etat via la DIRECCTE et la Collectivité de Corse, est née en 2016 la recyclerie créative Eco-Creazione basée sur la solidarité et le réemploi répondant au modèle de l’économie circulaire. A partir de demain, la nouvelle boutique permettra de doubler la superficie de vente et s’étend désormais sur le territoire d’Ile-Rousse pour permettre aux habitants de trouver plus facilement ce qu’ils recherchent : meubles, électroménager, objets de déco, vaisselle, livres, vélos…





Le fonctionnement du dispositif comprend la mise en place de points de dépôt sur site. Ils permettent de recueillir les objets réutilisables dont les propriétaires souhaitent se séparer pour leur donner une seconde vie dans les ateliers de réparation et ainsi réduire les déchets et le gaspillage. L’association réalise également, sous certaines conditions, la collecte des encombrants au domicile des personnes ou dans les entreprises donneuses ayant des difficultés à se rendre sur nos espaces balanins (en cas de déménagement, vente de biens, décès…).





La boutique citoyenne « A Rimessa » intervient également comme support d’insertion sociale et professionnelle de publics éloignés du marché de l’emploi en les aidant à retrouver le chemin du travail. L’activité a permis la création de 72 emplois directs et indirects : 7 salariés permanents (directeur, coordinateur technique, encadrants techniques, chargé d’insertion), 27 salariés en contrat d’insertion chargés de sensibiliser les usagers.

Le Comptoir du réemploi affiche un bilan très positif, en constante progression depuis sa création".





"Parallèlement à son activité économique, la recyclerie créative et la boutique citoyenne mènent des actions de sensibilisation à la réduction des déchets en organisant tout au long de l’année, à l’attention du grand public et des scolaires, des visites du site, des ateliers conseil, ateliers réparation (RepairCafé, FabLab Solidaire) et Diy, l’association Corse Mobilité Solidaire faisant de ces espaces de véritables tiers lieu dédiés à une économie solidaire et vertueuse" précise Marie-Florence Dabrin, coordinatrice régionale de Corse Mobilité solidaire.





Pour cette ouverture, compte tenu des mesures sanitaires, il n'y a pas eu d'inauguration, ce qui n'a pas empêché le maire de Corbara, Paul Lions d'être présent, tout comme Joseph Emmanuelli, président de Corse Mobilité Solidaire, Philippe Andreani, référent et l'équipe composée de : Lindsay, Lambert, Sarah, Martin, Charles Orsini, Laurence Guerini et Dominique Nofares.