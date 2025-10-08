Corbara : des habitations légères de loisir et un bateau détruits par un incendie

Un feu de végétation s'est déclaré ce mercredi en fin de journée sur la commune de Corbara, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse.
Les flammes qui ont brulé 7000m2 de maquis et de broussailles ont également entrainé "la destruction totale ou partielle d'habitation légères de loisir, d'un bateau et d'une épave de véhicule", précise le SIS 2B.
17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place et ont permis de maitriser l'incendie.
