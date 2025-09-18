CorseNetInfos
La rédaction avec l'AFP le Jeudi 18 Septembre 2025 à 19:08

Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête "contre X" pour "mise en danger de la vie d'autrui" après qu'un contrôleur aérien s'est endormi lundi, forçant un avion à attendre dans les airs avant de pouvoir atterrir.



Contrôleur aérien endormi à Ajaccio: le parquet ouvre une enquête pour "mise en danger"
A la suite à l'incident "concernant la rotation aérienne Paris Ajaccio lundi en fin de journée, et parallèlement à l'ouverture d’une enquête par les services de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC)", le parquet a décidé d'ouvrir cette enquête et de la confier à la brigade de gendarmerie des transports aériens d'Ajaccio, a précisé jeudi le procureur de la République Nicolas Septe, dans un communiqué.
Lundi, un contrôleur aérien en Corse s'était endormi, provoquant l'attente dans les airs d'un avion pendant près de vingt minutes, selon la DGAC.
"Un vol Air Corsica en provenance d'Orly et à destination d'Ajaccio n'a pas pu établir de contact radio avec la tour de contrôle lors de sa phase d'approche", a expliqué mercredi la DGAC dans une note envoyée à l'AFP.
"L'avion a patienté 18 minutes, tournant dans les airs, au-dessus du golfe d'Ajaccio", détaillait la DGAC.
Cette "situation inhabituelle" a déclenché une intervention notamment des services de secours de l’aéroport, ajoutait-elle.
"L'intervention des pompiers de l'aérodrome à la tour de contrôle a permis de constater que le contrôleur de service s'était endormi à son poste", précisait l'organisme.
Le contrôleur aérien a été testé négatif au test d'alcoolémie, signalait-elle, ajoutant qu'une "éventuelle sanction était à l'étude".
Au réveil du contrôleur, "le vol a atterri en sécurité dans les conditions prévues" et "les opérations ont pu reprendre normalement", rassurait la DGAC.




