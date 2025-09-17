CorseNetInfos
Contrôleur aérien assoupi à Ajaccio : la Direction générale de l'aviation civile confirme


La rédaction avec l'AFP le Mercredi 17 Septembre 2025 à 22:48

Un contrôleur aérien d'Ajaccio s'est endormi lundi, provoquant l'attente dans les airs d'un avion pendant près de vingt minutes, a indiqué mercredi la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), confirmant une information de Corse Matin.



Un vol Air Corsica en provenance d’Orly et à destination d'Ajaccio n’a pas pu établir de contact radio avec la tour de contrôle lors de sa phase d’approche", explique la DGAC dans une note envoyée à l'AFP.
"L'avion a patienté 18 minutes, tournant dans les airs, au-dessus du golfe d'Ajaccio", détaille la DGAC.
Cette "situation inhabituelle" a déclenché une intervention notamment des services de secours de l’aéroport, ajoute-t-elle.
"L’intervention des pompiers de l’aérodrome à la tour de contrôle a permis de constater que le contrôleur de service s’était endormi à son poste", précise la DGAC.
Une "enquête a été ouverte" et le contrôleur aérien a été testé négatif au test d'alcoolémie, signale-t-elle.
"Une éventuelle sanction est à l'étude", poursuit la DGAC.
Au réveil du contrôleur, "le vol a atterri en sécurité dans les conditions prévue" et "les opérations ont pu reprendre normalement", rassure la DGAC.




