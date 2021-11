Contrôle du pass sanitaire en Corse-du-Sud : "encore trop d'écarts dans les établissements sportifs "

Suite à un signalement de l’Agence régionale de santé de Corse qui a constaté un nombre de contaminations important dans plusieurs établissements sportifs situés en Corse-du-Sud, les forces de l'ordre ont procédé depuis le début de la semaine à des contrôles des structures et des clubs sportifs de la région. "Ces contrôles ont mis en lumière de trop nombreuses non-conformités au regard des règles et protocoles sanitaires applicables aux différentes disciplines." indique la préfecture dans un communiqué diffusé mercredi 24 novembre. "Compte tenu de l’accélération des contaminations, le préfet appelle solennellement les responsables des clubs et les gestionnaires des établissements sportifs à appliquer les protocoles sanitaires édictés par le gouvernement et les fédérations."

Si un retour à la normale n’est pas constaté, cela sera susceptible d’avoir des conséquences sur la poursuite de ces activités.