Consolidation des falaises de Bonifacio : les maisons seront inspectées dès le 1er juillet

« Pour les propriétaires qui auront des charges assez lourdes à supporter, quelles seront les aides financières ? », a sondé une Bonifacienne. « On ne pourra pas y répondre ce soir », a éludé Anthony Barraco. Néanmoins, une fois que toute les informations auront été collectées, des solutions pourront être apportées « au cas par cas », se projette le représentant de l’État. Avec le fonds Barnier (de prévention des risques naturels majeurs), l’État peut financer des travaux réalisés par les particuliers et petites entreprises pour réduire la vulnérabilité de leurs habitations ou locaux. Reste à savoir dans quelle mesure les propriétaires bonifaciens pourraient en bénéficier. « Aujourd’hui, le fonds Barnier ne peut intervenir que sur les falaises », a souligné Anthony Barraco.



Résidences principales et secondaires logées à la même enseigne ?



Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, s’est dit prêt à mettre la main à la poche : « La commune est aux côtés des commerçants quand il s’agit de rénover des façades, alors je ne vois pas comment on ne sera pas aux côté des habitants pour les aider à rester dans leurs appartements… », s’est-il engagé, avant d’assumer vouloir aider en priorité les Bonifaciens qui vivent dans la cité des Falaises toute l’année. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Aurélien Drach, fils du cinéaste Michel Drach et de la comédienne bonifacienne Marie-José Nat, et dont la maison familiale a été visée par une procédure d’expropriation : « Il m’est difficile d’entendre cette distinction entre propriétaires de résidences principales et propriétaires de résidences secondaires. En tant que fils de Bonifacienne et petit-fils de Bonifaciens, j’ai un peu de mal... ». Jean-Charles Orsucci lui a répondu : « Ce serait facile et populiste de dire : "pas de distinguo". Mais face à des contraintes budgétaires, il faudra opérer des choix, et ce ne sera pas le seul critère », a tempéré l’élu, laissant entendre qu’il regardera aussi quels seront les moyens financiers de chacun. « J’ai le sentiment que si ça avait été ma résidence principale, j’aurais eu un relogement », conclut, amer, Aurélien Drach qui n’a plus accès à sa maison de famille depuis cet arrêté préfectoral d’expulsion daté d’octobre 2022.