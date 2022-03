Conseil communautaire de Calvi-Balagne : les orientations budgétaires pour 2022 votées

C'est au complexe sportif que le conseil communautaire de Calvi Balagne s'est déroulé en présence de nombreux élus. Au programme, un ordre du jour bien chargé notamment par le vote du budget primitif de l'année 2022.En ouverture de séance, Jean Marc Borri, maire de Montegrossu a souhaité faire ajouter une motion en rapport à l'affaire d'Yvan Colonna. " Vu le drame qui s'est produit, j'ai trouvé opportun de soumettre la motion "Ghjustizia è Verità" Justice pour Yvan Colonna et l'application des droits pour le rapprochement des prisonniers politiques. J'aurais aimé que cette motion soit ajoutée dès ce soir" ajoute le maire. Une motion qui n'aura cependant pas été ajoutée ce jour et sera déposée au service administratif afin d'être traitée lors de la prochaine séance."La loi m'impose d'envoyer des documents avant une séance aux élus afin qu'ils en prennent connaissance. Il aurait dû peut-être me l'envoyer, au moins en début de matinée, pour que je puisse amender certains points que je ne pouvais pas partager. Le but d'une motion est d'être partagée par une majorité et non rejetée" précise François-Marie Marchetti président de la CCCB.Point principal à l'ordre du jour, le vote du budget primitif de l'année 2022 qui a été voté par une majorité des élus.Cependant une "opacité" et " une gouvernance autoritaire" dans la gestion des comptes ont été dénoncées par Jérôme Séveon, élu à l'opposition de la mairie de Calvi au cours de la séance. Comme d'autres élus, il a pointé le doigt contre "des divergences qui se cristallisent aujourd'hui, notamment sur la politique tarifaire menée dans le cadre de la collecte des ordures ménagères appliquée aux professionnels, des différences de points de vue sur la méthode, qui est peut-être trop verticale, trop autoritaire et parfois même opaque. Une opacité qui a un coût pour la collectivité. Et qui peut l'exposer à des risques juridiques, et financiers", revenant ainsi sur l'avenant de 65 000€ voté lors de la dernière séance ."De l'argent pris dans la poche du contribuable... qui aurait pu servir à autre chose"."La CCCB s'est inscrite dans le cadre de la certification des comptes. Lorsque vous travaillez pratiquement quotidiennement avec la chambre régionale des comptes, la cour des comptes et un expert comptable, vous pensez bien que l'opacité n'est pas de mise" rétorque le président qui indique qu'avant la fin de mois de juin, la gouvernance présentera les comptes administratifs aux élus communautaires.