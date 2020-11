Confinement : organisation à caractère militaire pour la rentrée à l’école Georges-Charpak de Bastia

L’acte 2 du confinement national est différent du premier du mois de mars à bien des égards. L’une des différences majeures étant le maintien des écoles ouvertes, cette rentrée des vacances de la Toussaint fait office d’exception là où le confinement est de rigueur.

Ce lundi 2 novembre au matin, parents et enfants étaient massés devant les différentes entrées de l’école élémentaire Georges-Charpak située dans le quartier de Toga à Bastia.





À l’extérieur, difficile de respecter la distanciation sociale préconisée en raison d’un grand nombre de personnes et d’un manque de place évident.

Dans la cour, les enfants sont disposés en file indienne à bonne distance les uns des autres avant de rentrer dans leur salle de classe respective groupe par groupe.

Masques vissés sur le visage, des parents d’élèves prennent le temps de discuter entre eux mais aussi avec le personnel de l’établissement faisant part de leurs questionnements quant à ce nouveau protocole sanitaire. Qu’est-ce qui change vraiment par rapport à la rentrée de septembre ?





Eviter au maximum le brassage

En plus des masques obligatoires pour tous les élèves dès l’âge de 6 ans, le mot d’ordre du nouveau protocole est de limiter les contacts entre les différentes classes. Pour cela, l’organisation de l’entrée dans l’établissement revêt un caractère militaire.

Les trois accès de l’école sont ouverts et les classes rentrent une par une, respectant un sens de circulation strict. Tout le monde joue le jeu et le personnel de l’établissement scolaire inspire la confiance comme l’explique Judith, parent d’élève : « On a reçu un mail de la directrice de l’école hier vers 18 heures, pour nous expliquer la marche à suivre le lendemain ».

Concernant les sorties scolaires, les activités culturelles sont annulées mais le sport est maintenu. Ainsi, les enfants pourront pratiquer du basket-ball mais aussi de la natation dans des infrastructures qui leur seront entièrement réservées. Pour éviter encore une fois le brassage, les gymnases et piscines seront fréquentées par une seule classe à la fois. Un grand bol d’air pour les enfants dont certains avaient eu des difficultés à supporter le premier confinement du mois de mars. Pour Santa, maman d’une petite fille, « à un moment donné il faut faire des choix. Ma fille a mal vécu le fait d’être séparée de ses copines ».





Les parents d’élèves se questionnent

Dans ce contexte compliqué la solidarité semble être de mise même si l’incompréhension prédomine. Pour Judith : « ce n’est pas à l’école que je jetterai la pierre mais je ne comprends pas. Tout est fermé mais les enfants peuvent aller à la piscine et faire du sport ? Je n’ai pas peur pour mes enfants mais je me questionne sur toutes ces mesures ».

Et les doutes sont partagés par d’autres parents d’élèves : « Les enfants vont garder le masque pendant la récréation ? Et à la cantine ? Et pendant le sport ça va être compliqué ! »



C’est un nouveau défi auquel le milieu scolaire va devoir faire face pour maintenir au mieux ses services car comme l’a déclaré le président de la République Emmanuel Macron, le mercredi 28 octobre : "Nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction (...) les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés".