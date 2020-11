Confinement : les ventes des clémentines corses ont chuté de 25%

Après un début de campagne florissant avec un débit important, l'annonce d'Emmanuel Macron et des mesures de confinement qui ont suivi, ont fait chuter les ventes du fruit de saison insulaire si bien qu'en ce lundi 23 novembre, Simon-Pierre Fazi président de la filière AOP clémentines annonce une baisse de 25% des ventes par rapport au prévisionnel.



L'agriculteur explique ce ralentissement par la fermeture des restaurants mais surtout par rapport à une baisse de fréquentation des grandes et moyennes surfaces et l'achat de produits plus ciblés : "Les gens donnent la priorité aux produits de première nécessité comme la farine, le sucre, les oeufs et délaissent les fruits et légumes."



Pourtant ce n'est pas faute d'un manque de communication. Depuis plusieurs années, la filière a misé sur des spots publicitaires sur les chaînes nationales pour mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs aux heures de forte audience.



Une belle récolte 2020



Il y a une dizaine de jours, la filière était préoccupée par l'acheminement de ses produits car les compagnies maritimes voulaient supprimer 3 rotations vers le continent. Les producteurs étaient rapidement monté au créneau, pour finalement obtenir le maintien de deux traversées nécessaires à l'écoulement d'une production 2020 très importante. A savoir que chaque année, la production de clémentines corses avoisine les 30 000 tonnes dont 88% réservées à l'export. Ce nouveau millésime de très bonne qualité n'échappe pas à cette constante. "Actuellement nous avons un fort tonnage avec un très bon produit. Le fruit est juteux, le taux de sucre et d'acidité également", poursuit Simon-Pierre Fazi.



Un retour à la normale attendu



Si le confinement a influé, significativement, sur la vente de clémentines, Simon-Pierre Fazi pense qu'à l'approche de la Noël, elles seront de nouveau consommées normalement. "La clémentine est un fruit de fête, avec ce produit nous essayons de donner un peu d’optimisme et de vitamines pour passer ces moments difficiles."