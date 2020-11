Confinement : les écoles de danse corses demandent la reprise de leurs cours

« Nous venons vers vous afin de solliciter de votre bienveillance sur sujet cité ci après. En effet, lors de la mise en place du couvre-feu nos structures de danse, considérées comme établissement de type R, c’est à dire lieu d’enseignement (artistique), ont été épargnées par le couperet d’une fermeture. Ceci a été d’un grand soulagement car cela aurait causé la perte de la plupart d’entre nous, déjà fragilisés par la peur ambiante et la perte d’activité l’année passée. Soulagement qui n’aura que peu duré puisque nous sommes désormais obligés de fermer nos cours au public, du fait que les enfants de diverses classes et écoles pourraient se croiser durant les cours.Nous savons que les organismes de formations relatifs à l’enseignement de la danse (conservatoire, centre de formation supérieurs,..) sont autorisés à fonctionner sous couverts de mesures sanitaires. Même si nos structures associatives ou entreprises, n’entrent pas dans le cadre de formation délivrant des diplômes, nous estimons contribuer à la formation artistique et donc culturelle de l’ensemble des pratiquants en danse. C’est l’objectif principal de notre métier comme mentionné dans les fiches RNCP du métier de professeur de danse (loi enseignement de la danse 10 juillet 1989) :- Transmettre les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Il assure par là même, des activités d’éveil, d’initiation, et de perfectionnement.- Le professeur de danse accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d’aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par la structure qui l’emploie et à son inscription dans la vie culturelle locale.Sur la région Corse, l’effectif est recensé globalement à 5 000 pratiquants !! Nous estimons que notre discipline tout comme les activités physiques et artistiques est essentielle à la santé de tous, particulièrement en période de crise. Le rythme de pratique physique doit donc être maintenu au même titre que le rythme scolaire pour l’activité intellectuelle. Les enfants ont le droit de pratiquer l’éducation physique au sein des établissements scolaires mais la danse ne fait pas ou peu partie des disciplines enseignées. La danse est une des seules disciplines culturelles et artistique qui soit un véritable allié de la santé physique. Nous avons mis en place tout un protocole sanitaire depuis le déconfinement, et les mesures adaptées lors de la mise en place du couvre feu. Ainsi nous demandons le droit de rouvrir nos écoles au moins dans les contraintes qui étaient annoncées pour le couvre feu.Certes, il nous sera difficile d’assurer le « zéro » brassage entre élèves mais notons que les activités extra-scolaires périscolaires comme la garderie et les CLSH sont ouverts aux enfants, (de classes différentes et variées aussi, où les enfants se côtoient). Les enfants ne veulent plus faire de la danse en « vidéo » comme la plupart d’entre nous ont proposé lors du confinement 1 , ils veulent de vrais cours dispensés par leurs professeurs de danse dans leur espace de travail dévolu à cette effet. La surexposition aux écrans implicitement liée à l’arrêt des activités extra scolaire inquiète fortement le corps médical pédiatrique et les parents . L’augmentation croissante de l’obésité par exemple, est aussi à noter, ainsi faire le choix de nous laisser intervenir auprès des enfants permettrait de préserver la santé physique et psychologique des publics. Sur le plan économique, notre métier est déjà relativement précaire au regard des charges que nous avons à assumer (loyers, salaires, charges sociales, ..) et de la concurrence importante sur le territoire.Mais aujourd’hui, c’est l’ensemble des écoles qui s’allient pour pouvoir poursuivre notre mission et essayer de survivre. L’arrêt des cours si tôt après la rentrée et pour une période indéterminée est en train de nous plonger ainsi que nos élèves dans le désarroi le plus complet. Beaucoup d’adhérents n’ont pas repris une activité par peur de cessation brutale soit une perte de 25 à 50% des effectifs pour l’ensemble d’entre nous. Imaginer ne pas pouvoir poursuivre nos activités nous conduit directement à la fermeture. Pour l’ensemble de ces raisons, l’ensemble des professeurs de danse souhaiterait la reprise des cours lors de la réévaluation de la situation dans 15 jours. Nous sommes prêts à nous adapter aux consignes, même avec un nombre d’élèves réduit par cours, même s’il faut intervenir sur le temps périscolaire en lien avec les établissements scolaires, même si le port du masque devient obligatoire pour tous pendant la pratique. Cette requête nait du désir de conserver la dynamique de nos groupes et de continuer à exercer notre métier, de continuer à donner accès à notre population, à la culture, ce qui fonde notre identité, notre moyen d’accès au bonheur en ces temps difficiles aussi. Veuillez agréer notre profond respect,Le collectif des professeurs de danse – région Corse ».