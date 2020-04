Confinement et courses - 125 contrôles mais seulement 2 contraventions en 30 minutes à Bastia

A la demande de la préfecture, les forces de police se sont rendues devant le Géant de Toga pour effectuer des contrôles d'attestations ce jeudi 2 avril. La préfecture aurait été alertée d'abus de certains clients qui se rendraient jusqu'à 4 fois par jour dans les zones commerciales pour "s'aérer", qui resteraient très longtemps à l'intérieur du supermarché ou encore des personnes qui se donnent rendez-vous dans les zones commerciales pour se rencontrer.Ainsi, pour sensibiliser le grand public, des motards de la police municipale, des policiers dédiés au secours, des policiers de l'ordre public et des CRS étaient postés à l'entrée des véhicules, des piétons et à la sortie des véhicules pour vérifier les attestations.Valérie Zettor, la directrice départementale de la sécurité publique de Haute-Corse présente sur l'opération a tenu à rappeler les consignes :Pendant les 30 minutes devant le centre commercial, les forces de l'ordre ont contrôlé 125 personnes et verbalisé 2 piétons qui n'avaient pas d'attestation en leur possession.Chaque jour en Haute-Corse 60 à 70 policiers (hors gendarmes) effectuent des contrôles sur le territoire 24 heures sur 24.Valérie Zettor tient toutefois à rappeler qu'en Haute-Corse le confinement est bien respecté. Sur le nombre de personnes contrôlées qui s'élevait à près de 31 000 le 30 mars, seulement 4% d'entre elles ont été verbalisées.Pour rappel, l’amende pour une première infraction, s’élève à 135 euros. Depuis le dimanche 29 mars, le montant de la contravention pour une récidive de non-respect du confinement s'élève à 200 euros et 450 euros en cas de majoration si elle n’est pas payée dans les délais. Si quatre violations sont relevées dans les 30 jours, on passe à un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.On ne le répètera jamais assez mais, restez chez vous !