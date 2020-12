Confinement allégé : de plus en plus de bateaux entre la Corse et le continent

La rédaction le Mercredi 2 Décembre 2020 à 11:14

Avec le déconfinement progressif, les compagnies maritimes Corsica Linea et La Méridionale renforcent les liaisons seront entre la Corse et le continent à partir du 5 décembre. Un retour à la normale est prévue pour le 15;