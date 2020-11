Confinement : Les commerçants de Folelli se mobilisent contre la fermeture de leurs commerces

Le coup de grâce

A l’orée de la période de Noël, la fermeture est dramatique, notamment pour les commerces de services. « Nous avons eu 24h pour nous organiser, prévenir nos clients et nos équipes, optimiser notre dernière journée de travail. 24h pour encaisser ce nouveau coup de massue porté à notre profession. Si nous avons fait preuve de discipline, résilience et combativité au printemps, ce sont aujourd’hui la détresse et la colère qui l’emportent. Nos entreprises ont été durement éprouvées par le premier confinement. Et si les aides ont été plurielles au niveau national, elles ont été très insuffisantes pour assumer nos charges. Ce sont donc des entreprises fortement fragilisées et endettées que l’on reconfine aujourd’hui. Pour ceux, qui ont pu faire survivre leur structure au prix de nombreux sacrifices, souvent leur propre rémunération, c’est le coup de grâce ! », explique Pascale Manfredi, esthéticienne, présidente du syndicat des esthéticiennes de Corse (Cnaib Spa 20). Elle évoque « la détresse profonde » de ses confrères, « je crains le pire pour certains d’entre eux » et surtout leur « colère noire en voyant le nombre d’entreprises que l’on autorise à ouvrir, la nature et le volume de leurs activités. Nous sommes abasourdis par les incohérences et la distorsion de concurrence que le gouvernement crée ». Dans leur viseur, les rayons non essentiels ouverts dans les grandes surfaces et que le gouvernement a décidé de fermer. Pour elle, les instituts et spa sont des lieux où l’application des mesures barrières « sans délai, à nos frais » a été exemplaire. « Dans notre métier, nous sommes formés à la prévention de la bio-contamination. Nous sommes sans doute, avec les professions médicales, les seuls à n’avoir rien appris de plus dans nos pratiques, mais simplement à avoir renforcé notre vigilance et élargi notre hygiène et sécurité à toutes les surfaces du magasin, comme nous le faisions déjà pour nos postes de travail ». A l’argument de la limitation des déplacements invoqué par le Premier ministre, elle réplique : « Nos établissements sont des structures de proximité qui n’entraînent pas de déplacements de masse ou de longue durée, à l’inverse des grandes surfaces commerciales. Nos clients viennent seuls en rendez-vous, ne croisent qu’au maximum un seul autre client à leur entrée ou sortie et sont en la seule présence du praticien lors de leur prestation. Si c’est une situation à risque, alors toutes les autres activités doivent être stoppées car elles sont plus dangereuses que la nôtre ! ».



A qui la faute !

La colère est encore plus palpable chez Ariane Alberghi-Gandolfi, gérante d’une boutique de robes de mariée à Biguglia, qui ne mâche pas ses mots : « Le drive et le click & collect, ça ne marche pas pour moi ! La solution n’est pas bonne. On veut rouvrir nos magasins avec des conditions sanitaires cadrées et un fichier tenu à jour de chaque client. Nous voulons, bien sûr, que tout le monde aille bien, mais nous voulons travailler. Mr Castex nous traite de clusters, on ne l’accepte pas ! Nous savons gérer ! Nous sommes des êtres responsables ! Nous prenons l’identité et le numéro de téléphone d’un client qui arrive, nous le recevons avec des normes bien définies. Notre flux est contrôlé. Et il est moindre. Mr Castex nous traite de « petits commerçants », on lui rappelle que nous ne sommes pas petits quand il est question de payer les taxes et la TVA. On existe, on est nécessaire, on donne de la joie, du bonheur aux gens qui viennent dans nos magasins. On a tous un seul et même intérêt : travailler ! ». Pour elle, les commerçants payent les pots cassés par d’autres, « l’irresponsabilité du président Macron et de son gouvernement. S’il y a une vague, sommes-nous responsables de la mort de l’hôpital qui a fermé 15 000 lits en 15 ans ? Qui n’a pas pris les mesures pour protéger les Français ? Nous ou l’Etat ? On ne peut pas payer ce genre d’additions ! ». Les commerçants réclament des aides circonstanciées et plus définies. « C’est bien beau de dire : On donne aux commerçants 22 milliards €. Mais ce sont des prêts ! Un prêt nous enchaine encore plus. Il faut avoir une trésorerie suffisante pour s’en acquitter. Quand on n’ouvre pas, qu’on n’a pas d’activité et que les aides sont minimes, comment rembourser ? Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse à part mettre la clé sous la porte ! Ce n’est pas de l’aide, ça ! Nous voulons l’annulation totale des charges ! L’URSSAFF doit être solidaire. Les impôts aussi. Nous ne travaillons pas. Nous ne devons pas être imposés sur quelque chose dont nous ne tirons aucun profit. C’est logique ! ». A leurs côtés, les représentants de Corsica Libera Castagniccia : « Il était impossible que nous ne soyons pas aux côtés des commerçants de Folelli et de l’île pour essayer de les soutenir. Cela fait plusieurs mois que notre parti et notre président ont proposé des solutions pour qu’on n’en arrive pas là et c’est bien dommage qu’on n’ait pas été écouté », déplore Carine Leroy.