Confinement : Les bars, cafés et restaurants pourraient rouvrir à partir du 15 juin

Les modalités du déconfinement s'éclaircissent. Alors que le 11 mai tout le monde devrait retourner au travail et les élèves en classe, reste la question des cafés, bars et restaurants. Selon les informations de la radio Europe 1 , la date du 15 juin fait partie des hypothèses les plus sérieuses du gouvernement.Ce mercredi lors d'une conférence de presse, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye s'est exprimé à ce sujet : "Nous avons besoin de temps pour élaborer les scénarios de reprises d'activité (...) On ne peut pas pour l'heure confirmer la date du 15 juin.", a-t-elle expliqué. Du côté du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire: "Le plus tôt sera le mieux", a-t-il indiqué ce mercredi.Dans quelles conditions recevoir les clients ? Comment respecter un écart de plus d’un mètre dans une salle de restaurant ?La tâche la plus difficile pour le gouvernement sera d'indiquer les modalités de réouverture. A l'image de l'école, il est fort probable que tout le monde ne rouvre pas le même jour.Une réunion à ce propos aura lieu vendredi à l'Elysée.