Confinement. La qualité de l’air s’améliore en Corse

Près des axes routiers notamment, les concentrations de dioxyde d’azote ont fortement diminué. Une baisse estimée à près de 59 % sur la période du 17 au 31 mars**. Depuis la mise en place des premières mesures de confinement, les concentrations de particules fines issues de la combustion de produits pétroliers diminuent. Une baisse estimée à près de 50 % selon Qualitair

Mais pour l’observatoire Qualitair, notre île n’est cependant pas à l’abri de connaître de nouveaux épisodes de pollution, même en période de confinement et de ralentissement de l’activité. En effet, comme cela fut le cas lors du dernier week-end de mars, l’import de pollution extérieure au moyen de conditions météorologiques défavorables est toujours possible : parrticules désertiques véhiculées par le Sirocco qui souffle régulièrement sur l’île, import de la pollution en provenance du continent européen …. Les concentrations d’ozone auront tendance à augmenter prochainement avec le fort ensoleillement annoncé





* Ces mesures sont effectuées par des stations urbaines et rurales situées Boulevards du Fango et Giraud à Bastia, Abbatucci et Canetto à Ajaccio et à Venaco.



**Source Qualitair