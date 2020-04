Confinement - L’office public de l’habitat de la Collectivité de Corse à l'écoute

Urgences Enfance en danger : composez le 119

L’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse rappelle à l’ensemble des locataires de son Parc Immobilier les mesures qu’il a prise pour rester en contact avec les services malgré cette période de confinement due à la pandémie de Covid19.Rappelons que ce confinement est imposé pour éviter toute propagation du virus, que nul ne peut y déroger sauf situations d'urgence et munis du matériel de protection nécessaire, aux fins de ne pas mettre en danger soi-même ou d’autres personnes, particulièrement les plus faibles.Toutes les demandes sont à adresser sur le lien internet suivant : http://www.oph2c.corsica/contact/ Il y sera répondu dans les meilleurs délais, qu’il s’agisse de petites réclamations ou d’interrogation liées à votre situation.Les réclamations les plus urgentes en effet sont immédiatement traitées (pannes de chaudières, panne de cumulus, panne d’ascenseurs, fuites sous carrelage, problèmes de nuisibles, rats, insectes, problèmes de voisinage…)Les autres réclamations font l’objet d’un suivi de notre part pour vous conseiller au mieux dans la période.Une permanence, du lundi au vendredi, est assurée de 9h à 12h et de 13h30 à 17h pour répondre à toutes vos inquiétudes, traiter vos demandes ou vous diriger vers les services sociaux appropriés.- une tournée de contrôle est organisée deux fois par semaine pour vérifier qu’il n’y a pas de risques majeurs concernant l’état et la sécurité du patrimoine.- nous intervenons dans les parties communes et les parties extérieures pour les urgences uniquement (branches d’arbres menaçantes, porte de hall dégondée, tuiles menaçantes par exemple, panne d’ascenseurs…)- un service minimum de nettoyage est assuré dans les parties communes : désinfection des ascenseurs, rampes d'escaliers, portes d'entrées, boîtes aux lettres, halls d'immeubles.- l’enlèvement des encombrants a été suspendu. Nous vous remercions de ne pas déposer d’encombrants durant la période de confinement.Les chantiers en cours ont été suspendus par les entreprises prestataires et reprendront dès que les autorisations seront prises au niveau national avec les Fédérations du Bâtiment.Les calendriers concernant les opérations de réhabilitation ne sont pour le moment pas retardés puisque les études et consultations se poursuivent par le biais du télétravail (Pléiades, St Antoine, Lucciana, Cànari…).Le report et l’étalement des échéances des loyers est acté pour les commerces qui ne pourraient pas les honorer.Nos bureaux étant fermés compte tenu du confinement, vous pouvez nous adresser un chèque à l’adresse suivante : OPH2C, Immeuble Vittori, 20600 Bastia, ou adresser un chèque à la paierie à l’adresse suivante : Les Jardins de Bastia, Chemin de l’Annonciade, 20200 Bastia ou encore mettre en place un virement automatique (références sur votre quittance de loyer, suivez les consignes qui y sont indiquées).Concernant les plus démunis, la Collectivité de Corse a mis en place une première mesure d’urgence : une indemnité maximale de 150€ pour tout foyer disposant d'un revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC pourra être versée dans le cas d’une baisse de leurs revenus du fait de la crise du Covid19.L’OPH2C relaie l’opération menée par la ville de Bastia dans le cadre du dispositif « Bastiacci Aiutèmuci ». Il s’agit d’une part d’organiser la solidarité entre voisins pour aider les personnes isolées durant le confinement (faire des courses, ramener des médicaments, imprimer une attestation de déplacement, etc).D’autres part, d’identifier les personnes pouvant bénéficier de l’aide du Centre Communal d’Action Sociale : appeler le 06 34 20 55 41 ou le 06 35 29 14 57 L’OPH2C vous invite à continuer à respecter les consignes de confinement. Restez chez vous.Ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité, en respectant les gestes barrières (distance d’au moins un mètre entre personnes, se laver régulièrement les mains).