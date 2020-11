Confinement : L'association des commerçants de Ghisonaccia appelle au rassemblement

A l'image de nombreux commerçants sur toute l'île, l'Associu di Cummercianti e Artisgiani di Ghisunaccia appelle au rassemblement sur la place de la Mairie pour soutenir les magasins de la région forcés de fermé à la suite des décisions gouvernementales.



"Nous ne sommes pas anti-confinement, il y a une crise sanitaire, l’économie ne prime pas sur la santé mais il faut aussi que les petits commerçants s'en sortent", affirme Laura Dominici , présidente de l’association et propriétaire d'une boutique de chaussures. Ainsi pour venir en aide à la cinquante de membres de l'association, un seul geste : acheter local. "Même si on est fermé au public, nous sommes nombreux à déjà proposer du drive et la livraison à domicile. Dans une région rurale comme Ghisonnaccia tout le monde se connait. Si on laisse de côté le commerce de proximité alors il y en aura bientôt plus.", explique Laura Dominici.



Pour faciliter le contact entre les commerçants et les clients, l'association est en train de créer une plateforme de vente à distance. Elle servira à sa petite échelle, à concurrencer les géants du numérique comme Amazon ou Cdiscount.



"D’Aleria à Solenzara, tout le monde est bienvenu et invité à nous soutenir. J'espère que la population sera au rendez-vous.", poursuit la commerçante.