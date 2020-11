Confinement - Jean Castex : "Il serait irresponsable de baisser le dispositif maintenant"

Jean Castex n'a pas confirmé un déconfinement total le 1er décembre. Si la tendance positive se confirme, le pic dans les hôpitaux pourrait être atteint "en début de semaine prochaine", explique-t-il, et "des premières mesures d'allègement" pourraient intervenir à compter du 1er décembre, mais elles seraient «strictement limitées aux commerces que nous avons dû fermer».

«Leur réouverture ne pourrait s’envisager que sur la base d’un protocole renforcé» et cette première étape «ne pourra cependant pas concerner d’autres établissements recevant du public ou les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport», a ajouté le Premier ministre lors d’une conférence de presse.L'ambition de Jean Castex : "pouvoir permettre un nouvel allégement au moment des vacances de Noël afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude"."On pourra bien sûr se retrouver avec les siens mais il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes, à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre".