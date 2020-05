Confinement - En Corse, depuis le 17 mars, 160 000 contrôles, 6 200 verbalisations

"L’objectif annoncé d’une sortie progressive du confinement, le 11 mai prochain, ne pourra être atteint que si les mesures de confinement en vigueur sont strictement respectées d’ici là. Le succès repose sur le civisme de chacun" rappelle le préfecture de Corse-du-Sud.



A l'heure où l'on se rapproche du 11 mai il serait, en effet regrettable, de donner l'occasion au virus de poursuivre sa progression d'autant que "la grande majorité des Corses a jusqu’à présent observé un confinement rigoureux : depuis le 17 mars, 160 000 contrôles ont donné lieu à 6 200 verbalisations seulement. Tout le monde a en effet pu constater la grande discipline dont ont fait preuve les Corses. Qu’ils en soient remerciés" souligne le Palais Lantivy.





Mais la préfecture prévient : "en ce week-end du 1er mai, la vigilance ne doit pas faiblir. Des contrôles renforcés seront à nouveau organisés dans toute l’île : près de 600 gendarmes et policiers seront chaque jour mobilisés" et rappelle que "la tolérance zéro sera encore de rigueur pour les déplacements non nécessaires, vers le village, les lieux de promenade, les plans d’eau et les plages dont l’accès est toujours interdit."