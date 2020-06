Confinement. A Bastia et Ajaccio, plus de 10% de la population vivait dans un appartement trop petit

Les effets du confinement et de reprise d’activité peuvent être variables dans les quartiers ajacciens selon la structure familiale et les conditions de logement. Ainsi à Ajaccio, 90 % de la population vit en appartement et 10 % dans un logement trop petit par rapport à la taille du ménage. Les Bastiais sont 91% à ne pas vivre dans une maison et 13% demeurent dans un habitat trop petit. Parmi eux, les familles monoparentales sont particulièrement touchées par la suroccupation de leur logement : 18,6 % à Ajaccio et 20,8% à Bastia.



Les familles avec enfants ont pu également rencontrer des difficultés dans la phase de confinement avec notamment l'école à la maison, les sorties récréatives prohibées... mais aussi dans la phase de déconfinement avec la reprise du travail et la garde des enfants quand les établissements scolaires étaient fermés.

A Ajaccio 26 % des foyers où tous les parents travaillent, détiennent au moins un enfant de 16 ans ou moins. A Bastia c'est 24% des familles.



Pendant cette période de grand isolement, les personnes vivant seules (8 000 à Ajaccio et 5800 à Bastia) étaient particulièrement vulnérables. D’autant que 26 % d’entre elles à Ajaccio et 27% à Bastia sont âgées de 75 ans ou plus.