Condamnation du jeune agriculteur : réactions de réprobation

"La « justice » s’est de nouveau acharnée sur un jeune agriculteur corse, condamné et incarcéré dans la foulée.En changeant brutalement d’attitude en cours de programmation européenne, en criminalisant une partie de notre peuple et en tentant de l’opposer à d’autres, ce gouvernement poursuit sur le terrain une intense campagne de déstabilisation.Oui, un jeune agriculteur a été ces dernières heures incarcéré parce qu’opposé à cette stratégie du pire, alors que le ministre dédié convoquait par ailleurs une réunion de sortie de crise, sans propositions alternatives.U Partitu di à Nazione Corsa apporte son entier soutien à ce jeune corse, ainsi qu’à tous les siens, et s’élève contre cette insupportable injustice.Il demande sa libération, et plus largement, un traitement équitable et apaisé de ce dossier stratégique pour l’avenir de notre terre."





Mossa Paisana

"A Mossa Paisana tient à affirmer son soutien au jeune agriculteur condamné hier à cinq mois de prison , dans le cadre d’un rassemblement banal .

Comment ne pas s’offusquer devant un tel aspect arbitraire de la justice ?

Ce jeune homme n’est que le symbole d’une société agricole malade.

L’Etat, dans sa stratégie de déstabilisation , fait encore une fois un exemple dans le monde agricole , corse, alors que sur le continent , des agriculteurs peuvent détruire des bâtiments du Trésor public sans encourir la moindre poursuite .

Il est irresponsable et dangereux de venir rajouter de l'huile sur le feu à un moment déjà très tendu .

A Mossa réaffirme son soutien à Jean André Flori ainsi qu’à sa famille."