Concert d’orgue à Pietracorbara

L'association « Les Chapelles de Pietracorbara », créée en 2008 par une poignée de Corbarais, a pour objectif de participer à la restauration et l'animation du patrimoine religieux de la commune. Elle entretien églises et chapelles, organise célébrations et processions et diverses animations tout le long de l’année.





Ce samedi en la magnifique église San Clemente du 14e siècle elle a invité un grand organiste, Bernard Luciani, pour un concert exceptionnel. Originaire de Poggio-d'Oletta, Bernard Luciani a débuté ses études de piano au Conservatoire de Marseille. Installé dans le Lot à la fin des années 1980 comme professeur de Lettres classiques, il se passionne pour l'orgue, un instrument qui l'avait déjà marqué dans sa jeunesse à la tribune de l'orgue d'Oletta. Une formation rigoureuse s'ensuit et depuis 1990, il est titulaire de l'orgue Stoltz (1870) de Gourdon, en Quercy. « Bernard est très attaché au patrimoine organistique corse » souligne Sylvia Burroni, de l’association Chapelles de Pietracorbara, « il œuvre depuis de nombreuses années à faire connaître ces instruments historiques, souvent trop rarement entendus. En particulier lorsqu'ils retrouvent leur voix après une restauration exemplaire. L'orgue de Pietracorbara est l'un de ces précieux témoins de notre patrimoine. Construit en 1844 par le facteur d'orgues génois Luigi De Ferrari, il a accompagné pendant plus d'un siècle les grands moments de la vie du village avant de sombrer progressivement dans le silence à la fin des années 1950. Après une restauration minutieuse par Jean-Louis Loriaut, l'instrument a retrouvé en 2022 toute sa richesse sonore renouant ainsi avec sa vocation première : faire vivre la musique au cœur de notre église ».





Pour ce concert, Bernard Luciani proposera un programme consacré à quatre siècles de musique italienne, d'Antonio Valente à Giovanni Morandi, un voyage musical qui mettra en valeur toutes les couleurs et les possibilités de l’instrument. Un beau moment de musique, de découverte et d'émotion autour de cet orgue.



