"Compru Quì" : 325 000€ de bons d'achats à gagner chez les commerçants de proximité insulaires

Qui n’aimerait pas gagner 50 ou 100€ à dépenser dans les commerces insulaires pour les fêtes de fin d’année ? Grâce à l’opération « Compru Quì », lancée pour la 6année par la Chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCI) ce rêve devait réalité.Des bons de 50 à 100€ pourront être utilisés dans les quelques 2000 commerces partenaires de l’opération. « Beauté, restaurants, bars, hôtel, prêt à porter, espaces multimédias, librairies… il y a de quoi ravir tout le monde », assure Jean Dominici, président de la CCI. Et cette année « Compru Quì » grandit encore puisque 325 000€ seront mis en jeu contre 200 000€ l’an dernier à la même période. « Le but est de créer un cercle solidaire, de consommer local et donc de faire marcher les commerces de proximité », souligne le président de la CCI.Pour la première fois, l’opération sera totalement dématérialisée pour limiter l’impact environnemental de l’impression des tickets. Pour participer c'est toujours aussi simple. Il suffit de scanner le QR code placé dans les commerces partenaires ou se rendre directement sur le site www.compruqui.corsica . Un bon virtuel sera alors à gratter et indiquera si le ticket est gagnant ou non. En cas de gain, les coordonnées du participant (Nom, prénom et adresse mail), seront demandés et un chèque nominatif sera envoyé par courrier dans les jours suivants. Il suffira juste de dépenser ce bon dans un des commerces participants !