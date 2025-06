Communions à Santa Maria di Lota : un moment fort à l’église de Figarella

Aux premières heures de cette journée consacrée à la solennité de la Fête-Dieu, l’église de Figarella ouvrait ses portes sur une assistance nombreuse et recueillie. Trop exiguë pour accueillir tous les fidèles venus assister à cette célébration empreinte de ferveur, elle accueillait parents, grands-parents, parrains, marraines, amis et villageois, venus prendre part à la messe célébrée par le père Lukas.



Entourés de leurs proches, les enfants, revêtus de blanc, ont participé avec une grande dignité à cette célébration eucharistique, aboutissement d’une préparation minutieuse conduite avec cœur par par Rolande, Josy et Emmanuelle. Un hommage sincère leur a été rendu par l’assemblée, profondément touchée par les beaux instants qui ont rythmé ce moment de grâce.



Le père Lukas, dans son homélie, a rappelé le sens profond de ce sacrement, soulignant l’importance de la foi, du partage et de la transmission des valeurs chrétiennes. « Cette célébration n’est pas une fin mais un commencement », a-t-il notamment déclaré, invitant les enfants à poursuivre leur chemin spirituel avec confiance et humilité.





À l’issue de l’office, l’assemblée s’est retrouvée sur la place de l’église pour un moment de convivialité. Une collation généreusement préparée par Emmanuelle, mère de l’un des communiants, a été servie à tous. Gâteaux, boissons fraîches et douceurs maison ont permis de prolonger cette matinée de fête sous le signe de la simplicité et du partage, dans un esprit chaleureux et familial.





Alors que le 150e anniversaire de l’église approche, cette matinée a rappelé, avec force et émotion, l’importance de ce lieu chargé d’histoire, véritable cœur spirituel et mémoriel du village.