Communauté de communes de L'Ile-Rousse-Balagne : 5,8 millions d’euros pour soutenir la rénovation de l'habitat

"C'est un moment important, nous allons signer la nouvelle opération programmée de l'amélioration de l'habitat sur notre communauté de communes, pour un montant de près de 6 millions d'euros. C'est quelque chose de fondamental " indique Lionel Mortini , président de la CCIRB .

Ces conventions sont la continuité de l' OPAH , dispositifs qui permettent d'identifier les copropriétés fragiles afin de les accompagner et éviter l'accentuation de leurs difficultés, initiée en 2014, sur les 5 communes de l'ancienne interco de Lisula . Aujourd'hui, ce nouveau dispositif d'amélioration de l'habitat, s'engage sur l'ensemble du territoire CCIRB , né de la fusion entre la CCBVIR et la CC5P.



Un dispositif ouvert aux 22 communes

Cette action concrète qui va permettre à l'interconnexion d'enclencher dès le mois de septembre ce nouvel OPAH , pour un montant total de 5 821 200 €, financé à hauteur de 3 357 700 € par l'Agence nationale de l'habitat, 1 552 500 € par la Collectivité de Corse et 746 000 € par la CCIRB . En simultanée au démarrage de cette nouvelle OPAH , un Programme de Prévention et d' Accompagnement des Copropriétés ( POPAC ), a été mis en place afin d'accompagner les copropriétés inorganisées dans leur démarche de remise en fonctionnement légal , notamment pour les règlements de copropriété, les organisations d'assemblées générales ou encore la désignation d'un syndic, dans la perspective d'engagement de travaux à l'issue de la remise en fonctionnement en basculant dans le dispositif d' OPAH .



"Tout cela serait impossible sans l'accompagnement de l' Etat et de la collectivité de Corse " continue Lionel Mortini .



Un guichet unique

Le pilotage de l' OPAH R U e t du POPAC doit intégrer ces enjeux de gouvernance et de partenariat afin de répondre aux besoins de transversalité et de complémentarité de différents dispositifs locaux. Pour mettre en œuvre ces deux opérations et en assurer la meilleure efficacité auprès de la population, la Communauté de communes a approuvé la création d'une société publique locale, guichet unique au service des habitants et service d'aide et de conseils administratifs et techniques pour les Communes. Ainsi, l a SPL Campà in Lisul a - Balagna , société publique locale, à structure juridique à disposition des collectivités locales françaises pour la gestion de leurs services publics , pour la CCIRB et les communes de Belgodere , Corbara , Feliceto , Lama , Pietralba , Pigna , Olmi-Cappella , Santa Reparata di Balagna , Speloncato , Urtaca , ville di Paraso , sera présidée par Benjamin Genuini . "C'est important de savoir que tout se passera désormais en interne, entre la communauté et ses communes. Nous n'aurons plus à faire intervenir des prestataires extérieurs".



À quelques jours de la fin de son mandat en Corse, et de son départ de l'île, F rançois Ravie r , préfet de Haute-Corse s'est dit très heureux de pouvoir signer ces conventions . "Le logement est un des 1 ers droits et avoi r un logement adapté, fait partie des besoins sociaux de base. L' OPAH précédent de 2014/2019 a été développé et 78 logements ont pu être ainsi rénovés. Mais il e st vrai que le volet copropriétés dégradées a moins bien fonctionné. Sur cette base, nous avons finalement la nouvelle convention OPAH , renouvellement urbain".

Délégué territorial de L' ANAH , Agence Nationale pour l' Amélioration de l' Habitat , 1er co-financeur de l'action, le préfet de Haute-Corse était ainsi d'autant plus habilité à signer ces conventions. " A u delà du volet bâtit lui-mêm e , et à travers ces opérations, nous accompagnons les propriétaires, mais aussi les bailleurs dans leurs démarches de rénovations énergétiques, mais aussi pour fournir des conseils techniques et financiers, des informations sur les déductions fiscales, et sur l'ensemble des outils mis à disposition par les pouvoirs publics, pour faire de la rénovation énergétique et faire prendre en charge une partie des travaux. D'avoir élargi le périmètre à 22 communes donne un sens à la communauté de communes et à l'intelligence collective. Les choses ne sont jamais simples, cela demande beaucoup de travail, mais on voit que les choses avancent et qu'elles avancent dans le bon sens . La 1re convention était un coup d' essai, mais l'ambition de la 2e nous permet d'entrevoir de nouvelles choses. Le périmètre est différent, l'ambition est différente , je ne doute pas que les résultats le soient aussi ".