Comment les lycéens corses organisent-ils leur rentrée post Covid sur le continent ?

Sarah est en terminale au lycée de Balagne. En septembre prochain la jeune fille intégrera une prépa ingénieur à Toulouse. Avant le Coronavirus, celle-ci avait prévu de visiter des appartements dans la ville du sud de la France et découvrir son futur lieu de vie. "Ayant de la famille près de Toulouse, je comptais ramener quelques affaires pour m'avancer sur le déménagement.", raconte-t-elle. Au lieu de cela, Sarah devra faire appel à une société spécialisée.



Pour se rendre de Calvi à Toulouse, pas de vol direct, la jeune fille aurait dû fréquenter trois aéroports différents, un danger qu'elle ne voulait pas prendre : "Même si le virus circule moins, je ne veux pas m'exposer inutilement alors j'ai fait appel à un agent immobilier chercher une location étudiante à ma place."

Même si sa rentrée en tant qu'étudiante semble tumultueuse, le coronavirus ne la jamais fait douté : "Evidemment j'étais inquiète mais j'espérais que les choses rentrent en ordre rapidement. Dans tous les cas je ne voulais pas faire l'impasse sur mon avenir."



Romain a 18 ans, en septembre prochain il intégrera une prépa commerce à Paris. En temps normal, la recherche d'un logement dans la capitale n'est déjà pas une partie de plaisir. Pendant le confinement, le jeune garçon s'inquiétait de ne pas pouvoir organiser sa rentrée scolaire. "On était bloqué, on ne savait pas trop si le prix des logements allaient être plus élevés, si j'allais pouvoir me rendre sur place... mais depuis le déconfinement, la vie commence à reprendre son cours, les appartements sont nombreux et j'y vois plus clair.", lance-t-il.



Son copain François-Marie ira lui aussi à Paris mais n'aura pas à chercher d'appartement puisqu'il récupèrera celui de son oncle. Une chance dont il a conscience : "Sans ce logement c'est vrai que je pense que ça aurait été compliqué."

Le jeune bastiais devait se rendre à Paris pour passer un entretien afin d'intégrer une école de commerce. Finalement, c'est à distance que tout s'est passé : "C'était pas plus mal, c'est vrai que ça m'a arrangé de ne pas me rendre à Paris."



A l'image de François-Marie, Lounès qui rejoindra une prépa scientifique à Lyon n'a pas eu à s'inquiéter du logement puisqu'il entrera en internat à la rentrée prochaine.