Comment l’IA vient en aide aux radiologues de la clinique de Porto-Vecchio

Sur la radio, à l’oeil nu, on observe un trait blanc qui traverse le bas d’un tibia. Le radiologue est formel, l’IA aussi : « Fracture », suspecte-t-elle, encadrant en orange la zone en question. Toujours sur l’os, mais sur une autre zone, l’IA dessine un deuxième carré, celui-ci en pointillés. « Ca veut dire qu’il y a un doute », explique Stéphane Pages, cadre de santé en imagerie à la clinique de l’Ospedale.



Depuis six ans, le logiciel développé par la société Gleamer accompagne au quotidien dans leurs diagnostics les radiologues de la clinique de Porto-Vecchio. Concrètement, une fois que le médecin urgentiste a examiné un patient aux urgences, il livre au radiologue un certain nombre d’informations, plus ou moins précises. Pour être sûr de ne pas passer à côté d’une ou de plusieur(s) fracture(s), le radiologue doit ensuite regarder les os un par un. Et selon la zone en question, cela peut prendre beaucoup de temps. Dans la main par exemple, il y a 27 os, « et parfois, le radiologue n’a pas l’information d’où s’est tapé précisément le patient », souligne le Dr Pages. L’IA permet donc « de gagner du temps dans l’interprétation » en faisant apparaître les zones potentiellement suspectes, sur lesquels le radiologue portera un regard attentif, confirmant ou infirmant les doutes de l’IA.



"Ca évite de laisser partir des patients avec une fracture"



« Nos radiologues étaient frileux au début, mais très vite ils ont trouvé ça assez fiable », assure Stéphane Pages. Et pour les urgentistes, en capacité d’interpréter eux-mêmes des radios, « ça leur permettait d’avoir un compte-rendu quasiment en instantané, poursuit le responsable du service radiologie. Grâce à l’IA, ils passent moins souvent à côté de la traumatologie, ce qui évite de laisser partir des patients avec une fracture. » Car parfois, confirme le Dr Olivier Thibaudin, médecin urgentiste de la clinique, « on devait attendre le compte-rendu du radiologue, qui ne nous parvenait que quatre heures après avoir examiné le patient. » Or, si l’IA ne détecte aucune suspicion de fracture, l’urgentiste peut donc reconduire sereinement son patient. « L’avantage de l’IA, c’est que des fois elle voit des choses qu’on ne voit pas », admet le Dr Thibaudin. « Sur un scanner, on a entre 1 000 et 2 500 images à analyser, confirme le Dr Pages. Et quand vous en avez soixante à faire, l’oeil fatigue. »