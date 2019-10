Comité de massif : Le déploiement de la 4G pour connecter l’intérieur, lancé à Tattone

- D’où l’inauguration de l’antenne 4G à Tattone ?

- Oui ! Dans la lignée de la présence de la FFT, qui a fait le déplacement de Paris pour assister au Comité de massif, nous avons inauguré le premier pylône site multi-opérateurs en 4G de Corse près du centre hospitalier de Tattone. C’est la première preuve de la mise en œuvre du dispositif. Sur cette question de la téléphonie mobile, nous avons convenu avec la FFT de continuer nos rendez-vous annuels pour faire des bilans d’étape de l’opération. Nous avons aussi demandé à l’Etat que le lien de l’équipe projet - CdC-Comité de massif-Etat-opérateurs - soit beaucoup plus dense. Le but est de se mettre d’accord sur des cas concrets de bon diagnostic de zones blanches et défaillantes pour que, lorsqu’on décide d’un investissement, on ne se trompe pas et qu’on traite la question de la faible démographie, des réseaux routiers, et de la qualité de diffusion par rapport à la sur-fréquentation touristique. Notre comptons suivre au plus près le déploiement concret de chaque installation.



- Pourquoi les acteurs du monde des courses en montagne étaient-ils présents ?

- Nous avons évoqué la question des courses en montagne pour voir comment le plan Montagne peut intervenir au niveau de l’aménagement du territoire et en complément de ce que fait la conseillère exécutive chargée du sport, Lauda Guidicelli. L’idée est de mieux critériser les objectifs économiques, environnementaux et culturels qui découlent de l’organisation des courses de montagne dans les territoires de l’intérieur pour conforter les acteurs qui ont obtenu des résultats et optimiser lesdits résultats. Des moyens pourraient être développés à travers des conventions triennales à condition que nous affinions ensemble les critères environnementaux notamment en termes de gestion des déchets et de gestion des sites naturels, mais aussi de diffusion de l’événement, de transmission culturelle autour des courses et de promotion des produits économiques et agroalimentaires… Ceci, en relation avec l’Agence du tourisme.



- Qu’en est-il du projet d’Ultra Trail sur le GR20 prévu en 2020 ?

- Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, est revenu dessus. Nous voulons, en concertation avec l’ensemble des acteurs, continuer le travail de peaufinage afin de confirmer cet événement qui doit irriguer les territoires et se faire dans les meilleures conditions environnementales possibles. Cet Ultra Trail va provoquer une fréquentation supplémentaire du site, il faut, donc, prévoir une politique de gestion des flux sur le GR.