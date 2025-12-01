Colloque à Bastia - La construction de l’identité corse du Moyen Âge à nos jours

Antoine Frazini - Docteur en histoire médiévale - Université Gustave Eiffel
Son intervention porte sur l’existence d’un « sentiment national » en Corse à la fin du Moyen Âge. Il analyse les traces laissées par les populations insulaires dans les sources de l’époque, leurs représentations d’eux-mêmes et la manière dont la société corse était perçue au-delà de l’île. Les conséquences sociales et judiciaires de cette réputation en Terre ferme sont également examinées.
Antoine-Marie Graziani - Professeur des Universités - spécialiste de l’histoire moderne méditerranéenne
Il s’attache à comprendre la place singulière des présides - Bonifacio, Calvi, Ajaccio et Bastia - dans la construction identitaire de la Corse moderne. Son exposé montre comment ces postes génois, conçus à l’origine comme des points militaires isolés, ont évolué différemment selon les villes. Le cas bastiais, celui d’une cité ouverte et en expansion dès le XVIᵉ siècle, apparaît en rupture avec le modèle classique du préside et influence même les choix d’Ajaccio. Les révolutions du XVIIIᵉ siècle et leur rapport conflictuel à ces présides complètent l’analyse.
Erick Miceli - Docteur en histoire moderne - Università di Genova / Università di Corsica
Sa communication interroge les Révolutions corses (1729-1769) comme possible matrice du patriotisme corse. À travers les productions littéraires et propagandistes du XVIIIᵉ siècle, il étudie la figure d’une Nation personnifiée et les différentes manières dont les acteurs révolutionnaires revendiquent, ou refusent, cette identité. Le propos confronte les discours à la réalité des engagements et questionne la nature de ce patriotisme en formation.
Ange Rovere - Professeur agrégé honoraire d’histoire et de géographie
Il propose un regard intérieur sur la société corse à travers les archives. Contrairement aux récits de voyageurs ou militaires, il s’intéresse à la parole des habitants eux-mêmes : élites locales, notables, mais aussi populations modestes. Son intervention explore les stéréotypes véhiculés sur l’île, leur usage par les Corses et la façon dont ces représentations permettent de mieux comprendre la structure sociale d’une époque.
Lisa Brun- Fondation du Patrimoine corse-chercheuse associée
Elle analyse le rôle des beaux-arts, peinture et sculpture, dans l’affirmation d’une identité corse entre 1850 et 1950. Durant cette période marquée par une francisation croissante, les artistes insulaires oscillent entre modèles italiens et français. Ses travaux mettent en évidence la naissance d’une expression artistique propre, nourrie par le régionalisme, la patrimonialisation du monde rural et la volonté de définir une image durable de la « corsité ».
Didier Rey - Professeur des universités - Histoire contemporaine
Il aborde une question identitaire contemporaine à travers le football, entre 1959 et 1972. L’intégration des clubs corses aux compétitions françaises entraîne des tensions entre appartenance nationale et perception extérieure. Les réactions suscitées autour du SC Bastia, notamment lors de son ascension vers la première division, interrogent la possibilité d’être « Corse et Français » dans un contexte sportif fortement symbolique. Ces dynamiques contribuent à l’émergence d’un nouveau discours identitaire dont se saisiront, ensuite, les mouvements régionalistes.
Son intervention porte sur l’existence d’un « sentiment national » en Corse à la fin du Moyen Âge. Il analyse les traces laissées par les populations insulaires dans les sources de l’époque, leurs représentations d’eux-mêmes et la manière dont la société corse était perçue au-delà de l’île. Les conséquences sociales et judiciaires de cette réputation en Terre ferme sont également examinées.
Antoine-Marie Graziani - Professeur des Universités - spécialiste de l’histoire moderne méditerranéenne
Il s’attache à comprendre la place singulière des présides - Bonifacio, Calvi, Ajaccio et Bastia - dans la construction identitaire de la Corse moderne. Son exposé montre comment ces postes génois, conçus à l’origine comme des points militaires isolés, ont évolué différemment selon les villes. Le cas bastiais, celui d’une cité ouverte et en expansion dès le XVIᵉ siècle, apparaît en rupture avec le modèle classique du préside et influence même les choix d’Ajaccio. Les révolutions du XVIIIᵉ siècle et leur rapport conflictuel à ces présides complètent l’analyse.
Erick Miceli - Docteur en histoire moderne - Università di Genova / Università di Corsica
Sa communication interroge les Révolutions corses (1729-1769) comme possible matrice du patriotisme corse. À travers les productions littéraires et propagandistes du XVIIIᵉ siècle, il étudie la figure d’une Nation personnifiée et les différentes manières dont les acteurs révolutionnaires revendiquent, ou refusent, cette identité. Le propos confronte les discours à la réalité des engagements et questionne la nature de ce patriotisme en formation.
Ange Rovere - Professeur agrégé honoraire d’histoire et de géographie
Il propose un regard intérieur sur la société corse à travers les archives. Contrairement aux récits de voyageurs ou militaires, il s’intéresse à la parole des habitants eux-mêmes : élites locales, notables, mais aussi populations modestes. Son intervention explore les stéréotypes véhiculés sur l’île, leur usage par les Corses et la façon dont ces représentations permettent de mieux comprendre la structure sociale d’une époque.
Lisa Brun- Fondation du Patrimoine corse-chercheuse associée
Elle analyse le rôle des beaux-arts, peinture et sculpture, dans l’affirmation d’une identité corse entre 1850 et 1950. Durant cette période marquée par une francisation croissante, les artistes insulaires oscillent entre modèles italiens et français. Ses travaux mettent en évidence la naissance d’une expression artistique propre, nourrie par le régionalisme, la patrimonialisation du monde rural et la volonté de définir une image durable de la « corsité ».
Didier Rey - Professeur des universités - Histoire contemporaine
Il aborde une question identitaire contemporaine à travers le football, entre 1959 et 1972. L’intégration des clubs corses aux compétitions françaises entraîne des tensions entre appartenance nationale et perception extérieure. Les réactions suscitées autour du SC Bastia, notamment lors de son ascension vers la première division, interrogent la possibilité d’être « Corse et Français » dans un contexte sportif fortement symbolique. Ces dynamiques contribuent à l’émergence d’un nouveau discours identitaire dont se saisiront, ensuite, les mouvements régionalistes.
MONSIEUR ANTOINE FRAZINI
Docteur en histoire médiévale. Labo ACP (EA 3350), Université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée
TITRE
Le sentiment national en Corse à la fin du Moyen Âge
RÉSUMÉ : Si le concept d’identité dans le sens actuel est totalement absent du voca-
bulaire médiéval, il est possible, sans anachronisme, de faire appel à celui de « senti-
ment national », dans l’usage alors ordinaire du mot « nation », désignant simplement la
conscience d’appartenir à une même communauté de naissance ou d’origine. Quelles
traces ont laissé les Corses de ce sentiment dans les sources disponibles de la fin du
Moyen Âge ? Autour de quelles représentations d’eux-mêmes ? Connaissant le rôle joué
dans la construction du sentiment national par les représentations venues d’ailleurs,on
étudiera également les représentations de la communauté corse à l’extérieur de l’île,
ainsi que les conséquences sociales et judiciaires de la réputation des Corses en Terre
ferme à cette époque.
____________
MONSIEUR ANTOINE MARIE GRAZIANI
Antoine-Marie GRAZIANI est Professeur des Universités, ancien Membre de l'Institut Universitaire de
France. Ses recherches touchent à l'histoire de la Méditerranée occidentale au cours de la période mo-
derne (XVI
e
-XVIII
e siècle).
TITRE
Une identité particulière dans la Corse moderne : la population des présides
RÉSUMÉ : Un préside est à l’origine un poste militaire installé sur une côte étrangère,
sans grand rapport avec les territoires locaux. Les Espagnols ont créé ce type de postes
en Afrique du Nord et dans le centre de l’Italie (l’Etat des Présides). En Corse, les diffé-
rentes cités littorales sont toutes appelées présides alors même que leurs situations
sont bien différentes. Mais si Bonifacio et Calvi correspondent à la définition d’un pré-
side, des points d’appui destinés à sécuriser la circulation maritime, ce n’est pas le cas
d’Ajaccio et encore moins le cas de Bastia, une ville ouverte à la population en très
grande partie insulaire dès l’origine. Le modèle bastiais, celui de la ville ouverte
s’écarte considérablement, et ce dès l’origine, du modèle du préside. Dans la deuxième
moitié du XVIe siècle, alors que les présides traditionnels stagnent, Bastia connaît un
véritable développement. Au point qu'Ajaccio, qui avait choisi le développement sui-
vant les modalités rencontrées à Bonifacio et pouvait encore se présenter dans les an-
nées 1580 comme une "colonie génoise", se détourne de ce modèle pour copier au
moins en partie le dynamisme bastiais. L'échec de la tentative de 1652 de déplacer le
gouverneur de Bastia à Calvi couronne cette évolution. Mais si l'essentiel des nouvelles
populations à Bastia et à Ajaccio est constitué par des Corses de l'intérieur de l'île, les
révolutions du XVIIIe siècle s'effectuent en premier lieu contre les présides, assiégés et
affamés par les populations insulaires et il faut attendre 1765 pour voir Paoli, en tout
cas dans ses lettres, faire des habitants des présides des Corses à part entière.
____________
MONSIEUR ERICK MICELI
Docteur en histoire moderne, chercheur associé au Centro di Ricerca Fernand Braudel – Laboratorio di
Storia Marittima e Navale, Università di Genova / UMR LISA, Università di Corsica – Pasquale Paoli
TITRE
Les Révolutions corses, un creuset de l’identité patriotique ? (XVIIIe siècle)
RÉSUMÉ : Cette communication examine les Révolutions corses (1729-1769) selon le
prisme de l’identité patriotique. Les œuvres poétiques et propagandistes apparues au
cours de ces quatre décennies recourent fréquemment à une Nation personnifiée sous
les traits d’une femme s’adressant à ses enfants que sont les populations (« Il popolo ub-
bidiente alla Corsica sua madre » et « La Corsica Tirannegiata » vers 1731 ou encore La
Corsica a suoi figli et La Corsica a suoi figli sleali en 1760). Si, comme l’écrivait Pascal
Paoli, « nous sommes tous Corses, enfants de la même patrie », tous les membres de
cette grande famille ne s’y reconnaissent pas ou, en tout cas, pas de la même façon.
D’autant plus que tous les Révolutionnaires n’ont pas perçu ni ont revendiqué leur
identité patriotique de la même manière. De quelle façon ces sentiments patriotiques
ont-ils évolué au cours des Révolutions ? Que signifiait alors être un patriote corse ?
Quelles actions s’imposaient à celui qui se revendiquait comme tel ? Loin d’être neutres,
ces discours sont éminemment politiques, puisqu’ils façonnent une identité patriotique
normative. Cette intervention interrogera la place de ces discours au sein du parcours
de leurs producteurs. L’on y confrontera le dire avec le faire.En définitive, en quoi les
Révolutions corses constituent-elles une crise originelle du patriotisme corse ?
____________
MONSIEUR ANGE ROVERE
Professeur agrégé honoraire d’histoire et de Géopgraphie
TITRE
Les Corses vus par eux mêmes
RÉSUMÉ : Les « Révolutions de Corses » ont fait découvrir l'île, ses habitants et leurs
mœurs à toute l'Europe. Les voyageurs, les militaires ont laissé récits et témoignages
explorés, depuis, par tous les historiens. Mais c'est la Corse vue d'ailleurs, avec sympa-
thie pour certains quand d'autres ont trempé leur encre dans le fiel. Or la fréquenta-
tion des archives permet d'éclairer la réalité d'une société à partir de la parole de ceux
qui vivent sur leur terre. Les notables bien sûr, qu'on appelle aussi les élites, lorsqu'ils
parlent d'eux même ou du volgo ; les stéréotypes qui servent de grille de lecture pour
qualifier telle ou telle population ; les « gens de peu » dont il faut savoir entendre la
parole.
____________
MADAME LISA BRUN
Chargé de Mission à la Fondation du Patrimoine corse. Assistante de recherche. Assistante de conse-
vation
TITRE
Les beaux-arts comme éléments de construction identitaire :
le cas de la peinture et de la sculpture corse entre 1850 et 1950
RÉSUMÉ : La seconde moitié du XIXe siècle marque en Corse la naissance d’un foyer
artistique moderne, révélateur d’une profonde mutation culturelle. Longtemps tournés
vers l’Italie, les artistes insulaires se rapprochent progressivement des modèles français,
dans un contexte de francisation accrue de l’île. Entre italianité et francité, cette pé-
riode voit émerger une conscience identitaire nouvelle : la corsité s’exprime alors avec
force dans les arts. Le Félibrige, perçu comme un modèle de défense des cultures ré-
gionales, inspire nombre d’artistes corses formés sur le continent. Peinture et sculpture
participent à la patrimonialisation d’une Corse rurale et traditionnelle : bergers, vocéra-
trices ou porteuses d’eau deviennent les allégories d’une identité en quête de recon-
naissance. En réaction aux clichés véhiculés par la littérature romantique, les artistes
mettent en scène une société harmonieuse, attachée à la nature et aux rites populaires.
Au tournant du XXe siècle, cette identité artistique, nourrie de régionalisme, se diffuse
largement : les beaux-arts contribuent ainsi à forger une image durable de la Corse,
qui s’impose dans l’imaginaire collectif.
____________
MONSIEUR DIDIER REY
Docteur en histoire Professeur des universités - Histoire des mondes modernes, his-
toire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
TITRE
Peut-on être Corse et Français ? Le football au prisme des identités insulaires (1959-1972).
RÉSUMÉ : Entre 1959 et 1968, les clubs corses de football sont admis à disputer les
championnats de France amateurs puis professionnels, avant d’accéder à la Première Divi-
sion et de disputer une finale de Coupe de France (SC Bastia 1972). Or, s’attendant à être
accueillis comme des Français à part entière, les insulaires se voient renvoyer à une alté-
rité jugée irréductible avec l’appartenance à la nation française. Dès lors, se pose la ques-
tion jusque-là inconcevable : peut-on être Corse et Français ? Il s’en suit une profonde re-
mise en cause dont vont profiter, en partie, les mouvements régionalistes puis
autonomistes. Après avoir été le lieu de la célébration de la francité, le stade de football
va se transformer progressivement en un réceptacle d’une nouvelle identité corse se déta-
chant pour partie du référentiel français.
Docteur en histoire médiévale. Labo ACP (EA 3350), Université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée
TITRE
Le sentiment national en Corse à la fin du Moyen Âge
RÉSUMÉ : Si le concept d’identité dans le sens actuel est totalement absent du voca-
bulaire médiéval, il est possible, sans anachronisme, de faire appel à celui de « senti-
ment national », dans l’usage alors ordinaire du mot « nation », désignant simplement la
conscience d’appartenir à une même communauté de naissance ou d’origine. Quelles
traces ont laissé les Corses de ce sentiment dans les sources disponibles de la fin du
Moyen Âge ? Autour de quelles représentations d’eux-mêmes ? Connaissant le rôle joué
dans la construction du sentiment national par les représentations venues d’ailleurs,on
étudiera également les représentations de la communauté corse à l’extérieur de l’île,
ainsi que les conséquences sociales et judiciaires de la réputation des Corses en Terre
ferme à cette époque.
____________
MONSIEUR ANTOINE MARIE GRAZIANI
Antoine-Marie GRAZIANI est Professeur des Universités, ancien Membre de l'Institut Universitaire de
France. Ses recherches touchent à l'histoire de la Méditerranée occidentale au cours de la période mo-
derne (XVI
e
-XVIII
e siècle).
TITRE
Une identité particulière dans la Corse moderne : la population des présides
RÉSUMÉ : Un préside est à l’origine un poste militaire installé sur une côte étrangère,
sans grand rapport avec les territoires locaux. Les Espagnols ont créé ce type de postes
en Afrique du Nord et dans le centre de l’Italie (l’Etat des Présides). En Corse, les diffé-
rentes cités littorales sont toutes appelées présides alors même que leurs situations
sont bien différentes. Mais si Bonifacio et Calvi correspondent à la définition d’un pré-
side, des points d’appui destinés à sécuriser la circulation maritime, ce n’est pas le cas
d’Ajaccio et encore moins le cas de Bastia, une ville ouverte à la population en très
grande partie insulaire dès l’origine. Le modèle bastiais, celui de la ville ouverte
s’écarte considérablement, et ce dès l’origine, du modèle du préside. Dans la deuxième
moitié du XVIe siècle, alors que les présides traditionnels stagnent, Bastia connaît un
véritable développement. Au point qu'Ajaccio, qui avait choisi le développement sui-
vant les modalités rencontrées à Bonifacio et pouvait encore se présenter dans les an-
nées 1580 comme une "colonie génoise", se détourne de ce modèle pour copier au
moins en partie le dynamisme bastiais. L'échec de la tentative de 1652 de déplacer le
gouverneur de Bastia à Calvi couronne cette évolution. Mais si l'essentiel des nouvelles
populations à Bastia et à Ajaccio est constitué par des Corses de l'intérieur de l'île, les
révolutions du XVIIIe siècle s'effectuent en premier lieu contre les présides, assiégés et
affamés par les populations insulaires et il faut attendre 1765 pour voir Paoli, en tout
cas dans ses lettres, faire des habitants des présides des Corses à part entière.
____________
MONSIEUR ERICK MICELI
Docteur en histoire moderne, chercheur associé au Centro di Ricerca Fernand Braudel – Laboratorio di
Storia Marittima e Navale, Università di Genova / UMR LISA, Università di Corsica – Pasquale Paoli
TITRE
Les Révolutions corses, un creuset de l’identité patriotique ? (XVIIIe siècle)
RÉSUMÉ : Cette communication examine les Révolutions corses (1729-1769) selon le
prisme de l’identité patriotique. Les œuvres poétiques et propagandistes apparues au
cours de ces quatre décennies recourent fréquemment à une Nation personnifiée sous
les traits d’une femme s’adressant à ses enfants que sont les populations (« Il popolo ub-
bidiente alla Corsica sua madre » et « La Corsica Tirannegiata » vers 1731 ou encore La
Corsica a suoi figli et La Corsica a suoi figli sleali en 1760). Si, comme l’écrivait Pascal
Paoli, « nous sommes tous Corses, enfants de la même patrie », tous les membres de
cette grande famille ne s’y reconnaissent pas ou, en tout cas, pas de la même façon.
D’autant plus que tous les Révolutionnaires n’ont pas perçu ni ont revendiqué leur
identité patriotique de la même manière. De quelle façon ces sentiments patriotiques
ont-ils évolué au cours des Révolutions ? Que signifiait alors être un patriote corse ?
Quelles actions s’imposaient à celui qui se revendiquait comme tel ? Loin d’être neutres,
ces discours sont éminemment politiques, puisqu’ils façonnent une identité patriotique
normative. Cette intervention interrogera la place de ces discours au sein du parcours
de leurs producteurs. L’on y confrontera le dire avec le faire.En définitive, en quoi les
Révolutions corses constituent-elles une crise originelle du patriotisme corse ?
____________
MONSIEUR ANGE ROVERE
Professeur agrégé honoraire d’histoire et de Géopgraphie
TITRE
Les Corses vus par eux mêmes
RÉSUMÉ : Les « Révolutions de Corses » ont fait découvrir l'île, ses habitants et leurs
mœurs à toute l'Europe. Les voyageurs, les militaires ont laissé récits et témoignages
explorés, depuis, par tous les historiens. Mais c'est la Corse vue d'ailleurs, avec sympa-
thie pour certains quand d'autres ont trempé leur encre dans le fiel. Or la fréquenta-
tion des archives permet d'éclairer la réalité d'une société à partir de la parole de ceux
qui vivent sur leur terre. Les notables bien sûr, qu'on appelle aussi les élites, lorsqu'ils
parlent d'eux même ou du volgo ; les stéréotypes qui servent de grille de lecture pour
qualifier telle ou telle population ; les « gens de peu » dont il faut savoir entendre la
parole.
____________
MADAME LISA BRUN
Chargé de Mission à la Fondation du Patrimoine corse. Assistante de recherche. Assistante de conse-
vation
TITRE
Les beaux-arts comme éléments de construction identitaire :
le cas de la peinture et de la sculpture corse entre 1850 et 1950
RÉSUMÉ : La seconde moitié du XIXe siècle marque en Corse la naissance d’un foyer
artistique moderne, révélateur d’une profonde mutation culturelle. Longtemps tournés
vers l’Italie, les artistes insulaires se rapprochent progressivement des modèles français,
dans un contexte de francisation accrue de l’île. Entre italianité et francité, cette pé-
riode voit émerger une conscience identitaire nouvelle : la corsité s’exprime alors avec
force dans les arts. Le Félibrige, perçu comme un modèle de défense des cultures ré-
gionales, inspire nombre d’artistes corses formés sur le continent. Peinture et sculpture
participent à la patrimonialisation d’une Corse rurale et traditionnelle : bergers, vocéra-
trices ou porteuses d’eau deviennent les allégories d’une identité en quête de recon-
naissance. En réaction aux clichés véhiculés par la littérature romantique, les artistes
mettent en scène une société harmonieuse, attachée à la nature et aux rites populaires.
Au tournant du XXe siècle, cette identité artistique, nourrie de régionalisme, se diffuse
largement : les beaux-arts contribuent ainsi à forger une image durable de la Corse,
qui s’impose dans l’imaginaire collectif.
____________
MONSIEUR DIDIER REY
Docteur en histoire Professeur des universités - Histoire des mondes modernes, his-
toire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
TITRE
Peut-on être Corse et Français ? Le football au prisme des identités insulaires (1959-1972).
RÉSUMÉ : Entre 1959 et 1968, les clubs corses de football sont admis à disputer les
championnats de France amateurs puis professionnels, avant d’accéder à la Première Divi-
sion et de disputer une finale de Coupe de France (SC Bastia 1972). Or, s’attendant à être
accueillis comme des Français à part entière, les insulaires se voient renvoyer à une alté-
rité jugée irréductible avec l’appartenance à la nation française. Dès lors, se pose la ques-
tion jusque-là inconcevable : peut-on être Corse et Français ? Il s’en suit une profonde re-
mise en cause dont vont profiter, en partie, les mouvements régionalistes puis
autonomistes. Après avoir été le lieu de la célébration de la francité, le stade de football
va se transformer progressivement en un réceptacle d’une nouvelle identité corse se déta-
chant pour partie du référentiel français.
-
Amende aux pétroliers : le PCF veut en reverser le montant aux foyers corses en chèques carburant
-
60% des logements concernés en Haute-Corse, 45% en Corse-du-Sud : ce que l’on sait de l’augmentation de la taxe foncière
-
A màghjina - U bellu sguardu di u mufrone d’Ascu
-
U tempu in Corsica
-
Ajaccio : feu d’appartement, deux personnes évacuées