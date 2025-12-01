Colloque à Bastia - La construction de l’identité corse du Moyen Âge à nos jours

MONSIEUR ANTOINE FRAZINI

Docteur en histoire médiévale. Labo ACP (EA 3350), Université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée



TITRE



Le sentiment national en Corse à la fin du Moyen Âge



RÉSUMÉ : Si le concept d’identité dans le sens actuel est totalement absent du voca-

bulaire médiéval, il est possible, sans anachronisme, de faire appel à celui de « senti-

ment national », dans l’usage alors ordinaire du mot « nation », désignant simplement la



conscience d’appartenir à une même communauté de naissance ou d’origine. Quelles

traces ont laissé les Corses de ce sentiment dans les sources disponibles de la fin du

Moyen Âge ? Autour de quelles représentations d’eux-mêmes ? Connaissant le rôle joué

dans la construction du sentiment national par les représentations venues d’ailleurs,on

étudiera également les représentations de la communauté corse à l’extérieur de l’île,

ainsi que les conséquences sociales et judiciaires de la réputation des Corses en Terre

ferme à cette époque.



____________



MONSIEUR ANTOINE MARIE GRAZIANI

Antoine-Marie GRAZIANI est Professeur des Universités, ancien Membre de l'Institut Universitaire de



France. Ses recherches touchent à l'histoire de la Méditerranée occidentale au cours de la période mo-

derne (XVI



e

-XVIII

e siècle).



TITRE



Une identité particulière dans la Corse moderne : la population des présides

RÉSUMÉ : Un préside est à l’origine un poste militaire installé sur une côte étrangère,

sans grand rapport avec les territoires locaux. Les Espagnols ont créé ce type de postes



en Afrique du Nord et dans le centre de l’Italie (l’Etat des Présides). En Corse, les diffé-

rentes cités littorales sont toutes appelées présides alors même que leurs situations



sont bien différentes. Mais si Bonifacio et Calvi correspondent à la définition d’un pré-

side, des points d’appui destinés à sécuriser la circulation maritime, ce n’est pas le cas



d’Ajaccio et encore moins le cas de Bastia, une ville ouverte à la population en très

grande partie insulaire dès l’origine. Le modèle bastiais, celui de la ville ouverte

s’écarte considérablement, et ce dès l’origine, du modèle du préside. Dans la deuxième

moitié du XVIe siècle, alors que les présides traditionnels stagnent, Bastia connaît un



véritable développement. Au point qu'Ajaccio, qui avait choisi le développement sui-

vant les modalités rencontrées à Bonifacio et pouvait encore se présenter dans les an-

nées 1580 comme une "colonie génoise", se détourne de ce modèle pour copier au



moins en partie le dynamisme bastiais. L'échec de la tentative de 1652 de déplacer le

gouverneur de Bastia à Calvi couronne cette évolution. Mais si l'essentiel des nouvelles

populations à Bastia et à Ajaccio est constitué par des Corses de l'intérieur de l'île, les

révolutions du XVIIIe siècle s'effectuent en premier lieu contre les présides, assiégés et

affamés par les populations insulaires et il faut attendre 1765 pour voir Paoli, en tout

cas dans ses lettres, faire des habitants des présides des Corses à part entière.



____________



MONSIEUR ERICK MICELI

Docteur en histoire moderne, chercheur associé au Centro di Ricerca Fernand Braudel – Laboratorio di

Storia Marittima e Navale, Università di Genova / UMR LISA, Università di Corsica – Pasquale Paoli



TITRE



Les Révolutions corses, un creuset de l’identité patriotique ? (XVIIIe siècle)

RÉSUMÉ : Cette communication examine les Révolutions corses (1729-1769) selon le

prisme de l’identité patriotique. Les œuvres poétiques et propagandistes apparues au

cours de ces quatre décennies recourent fréquemment à une Nation personnifiée sous



les traits d’une femme s’adressant à ses enfants que sont les populations (« Il popolo ub-

bidiente alla Corsica sua madre » et « La Corsica Tirannegiata » vers 1731 ou encore La



Corsica a suoi figli et La Corsica a suoi figli sleali en 1760). Si, comme l’écrivait Pascal

Paoli, « nous sommes tous Corses, enfants de la même patrie », tous les membres de

cette grande famille ne s’y reconnaissent pas ou, en tout cas, pas de la même façon.

D’autant plus que tous les Révolutionnaires n’ont pas perçu ni ont revendiqué leur

identité patriotique de la même manière. De quelle façon ces sentiments patriotiques

ont-ils évolué au cours des Révolutions ? Que signifiait alors être un patriote corse ?

Quelles actions s’imposaient à celui qui se revendiquait comme tel ? Loin d’être neutres,

ces discours sont éminemment politiques, puisqu’ils façonnent une identité patriotique

normative. Cette intervention interrogera la place de ces discours au sein du parcours

de leurs producteurs. L’on y confrontera le dire avec le faire.En définitive, en quoi les

Révolutions corses constituent-elles une crise originelle du patriotisme corse ?



____________



MONSIEUR ANGE ROVERE

Professeur agrégé honoraire d’histoire et de Géopgraphie

TITRE



Les Corses vus par eux mêmes



RÉSUMÉ : Les « Révolutions de Corses » ont fait découvrir l'île, ses habitants et leurs

mœurs à toute l'Europe. Les voyageurs, les militaires ont laissé récits et témoignages



explorés, depuis, par tous les historiens. Mais c'est la Corse vue d'ailleurs, avec sympa-

thie pour certains quand d'autres ont trempé leur encre dans le fiel. Or la fréquenta-

tion des archives permet d'éclairer la réalité d'une société à partir de la parole de ceux



qui vivent sur leur terre. Les notables bien sûr, qu'on appelle aussi les élites, lorsqu'ils

parlent d'eux même ou du volgo ; les stéréotypes qui servent de grille de lecture pour

qualifier telle ou telle population ; les « gens de peu » dont il faut savoir entendre la

parole.



____________



MADAME LISA BRUN



Chargé de Mission à la Fondation du Patrimoine corse. Assistante de recherche. Assistante de conse-

vation



TITRE



Les beaux-arts comme éléments de construction identitaire :

le cas de la peinture et de la sculpture corse entre 1850 et 1950



RÉSUMÉ : La seconde moitié du XIXe siècle marque en Corse la naissance d’un foyer

artistique moderne, révélateur d’une profonde mutation culturelle. Longtemps tournés

vers l’Italie, les artistes insulaires se rapprochent progressivement des modèles français,



dans un contexte de francisation accrue de l’île. Entre italianité et francité, cette pé-

riode voit émerger une conscience identitaire nouvelle : la corsité s’exprime alors avec



force dans les arts. Le Félibrige, perçu comme un modèle de défense des cultures ré-

gionales, inspire nombre d’artistes corses formés sur le continent. Peinture et sculpture



participent à la patrimonialisation d’une Corse rurale et traditionnelle : bergers, vocéra-

trices ou porteuses d’eau deviennent les allégories d’une identité en quête de recon-

naissance. En réaction aux clichés véhiculés par la littérature romantique, les artistes



mettent en scène une société harmonieuse, attachée à la nature et aux rites populaires.

Au tournant du XXe siècle, cette identité artistique, nourrie de régionalisme, se diffuse

largement : les beaux-arts contribuent ainsi à forger une image durable de la Corse,

qui s’impose dans l’imaginaire collectif.



____________



MONSIEUR DIDIER REY



Docteur en histoire Professeur des universités - Histoire des mondes modernes, his-

toire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique



TITRE



Peut-on être Corse et Français ? Le football au prisme des identités insulaires (1959-1972).

RÉSUMÉ : Entre 1959 et 1968, les clubs corses de football sont admis à disputer les



championnats de France amateurs puis professionnels, avant d’accéder à la Première Divi-

sion et de disputer une finale de Coupe de France (SC Bastia 1972). Or, s’attendant à être



accueillis comme des Français à part entière, les insulaires se voient renvoyer à une alté-

rité jugée irréductible avec l’appartenance à la nation française. Dès lors, se pose la ques-

tion jusque-là inconcevable : peut-on être Corse et Français ? Il s’en suit une profonde re-

mise en cause dont vont profiter, en partie, les mouvements régionalistes puis



autonomistes. Après avoir été le lieu de la célébration de la francité, le stade de football



va se transformer progressivement en un réceptacle d’une nouvelle identité corse se déta-

chant pour partie du référentiel français.