Collectivité de Corse : un séminaire pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire sur l'ile

- C ’est la première fois que l’office de l’environnement organise un séminaire de deux jours sur une question si importante : la construction d’une économie circulaire en Corse. De quoi avez-vous débattu pendant ces deux jours ?

- Dan s un premier temps on va essayer de mettre en synergie toutes tes forces vives de la Corse, v oir ave c les socioprofessionnels s’ils ont des projets et voir avec eux comment est-ce qu'on peut diminuer, bien évidemment l'impact des déchets au stockage. L’objectif c'est vraiment de diminuer les déchets et de trouver d'apporter des solutions qui pourraient nous permettre de les traiter. Ce matin j’ai évoqué le compostage électromécanique et j'ai pris le témoignage de la directrice de la prison de Borgo , où véritablement on a une vraie belle initiative qui a consisté à installer u ne machine qui permet de traiter des grosses quantités de déchets alimentaires . A ujourd'hui grâce à cette installation, il ne reste véritablement plus de déchets alimentaires de prison de Borgo à amener dans le centre d'enfouissement. Je crois que c’est un bien bel exemple et on va travailler autour de ça. I l y a aussi plusieurs pistes à suivre et pendant ces deux jours on abordera la question de la récupération d'eau pluviale, le recyclage des bouteilles en verre. Ce séminaire a comme but d'échanger les idées sur ce qui se fait déjà d'ores et déjà en Corse et ce qui peut se faire .... en prenant l'exemple de ce qui est réalisé sur le continent ou à l'étranger.



- La thématique principale ce sont les déchets ?

- Les déchets ne sont pas l’ alpha et oméga de l’économie circulaire, il n'y a pas que ça. On parlera aussi d'expériences d'économie circulaire en cascade qui nous permettraient effectivement de réduire l'impact à l'enfouissement .



- Comment, concrètement, est-il possible d’ accélérer le déploiement de l’économie circulaire en Corse ?

- En faisant des appels à projets, en essayant d'accompagner les professionnels et en essayant de financer les projets qui sont de vrais projets de territoire et qui à terme nous feront faire un gain sur la réduction à l’enfouissement.



- Quelle est la stratégie mise en place par l’office de l’environnement pour devenir un territoire leader dans la gestion des déchets ?

- On v a continuer à essayer de déployer des plateformes de compostage, d' l'électro-compostage, d'inciter le compostage individuel . Bien entendu, le compostage n'est pas la seule thématique, il y en a d’autres, mais celle-l à , on va essayer de la décliner sous toutes ses formes.

Quand on sait que les biodéchets sont essentiellement formés d’eau et qu'aujourd'hui une épluchure de pomme qui est collectée à Bastia va à Cargèse, je crois que si on peut le traiter sur le territoire on va éviter l’empreinte carbone du transport, on va éviter le parcours et on va éviter tout ce qui nous pose problème.



- En ce qui concerne le tourisme, comment pensez-vous le rendre plus durable ?

- Le tourisme, je crois, fait partie des sujets qu'il faudra aborder avec le gouvernement sur l'autonomie. C’est vrai que le tourisme impacte fortement la collecte et le traitement des déchets. Il faut peut-être réfléchir à une taxe environnementale, ça peut-être une bonne piste à explorer .



- Quelles sont vos attentes à l'issue de ce séminaire ?

- On attend un vrai échange avec les socioprofessionnels , un vrai partenariat, une vraie construction d'appel à projets qui aura à mettre en place d errière e t essayer de les accompagner. Tous les offices de la Collectivité de Corse sont prêts à donner un coup de main pour que les choses se passent comme elles doivent se passer : il faut accompagner les socioprofessionnels , il faut avoir des idées, il faut les mettre en œuvre et il faut vraiment réduire les déchets.