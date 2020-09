Collectivité de Corse : annulation des journées du Patrimoine

Pour la CdC qui a diffusé un communiqué pour annoncer cette annulation "en effet, les conditions nécessaires à la sécurisation au plan sanitaire des évènements ne peuvent être réunies dans le cadre de l’édition 2020 des Journées du Patrimoine.

Le Conseil exécutif de Corse rappelle que la lutte contre l’épidémie et la protection de la santé des Corses ont été consacrées comme des priorités absolues depuis le début de la crise sanitaire."

Dans la même communication le président du Conseil exécutif de Corse et la Conseillère exécutive chargée de la culture, du patrimoine et de l’éducation souhaitent remercier les agents de la Collectivité de Corse pour le travail accompli depuis plusieurs mois dans le cadre de l’organisation de cet évènement.