Collectivité de Corse : Après la manifestation d’Aiacciu, U Soffiu Novu annonce un boycott de l’institution

Neuf sièges vides au Conseil d’administration de l’ODARC (Office de développement agricole et rural de la Corse), lundi après-midi, les cinq sièges du groupe de droite U Soffiu Novu qui a décidé de boycotter toutes les réunions jusqu’à nouvel ordre, et les quatre sièges des représentants de l’Etat (DDTM, DRAAF, Commissaire payeur). « Après avoir exprimé notre effroi suite aux événements survenus à Arles et nous être engagés dans le processus de discussion avec le gouvernement, nous sommes dans l’incompréhension face au désordre qui règne en marge des manifestations organisées par les mouvements nationalistes. Le rassemblement d’hier à Ajaccio s’est soldé par des heurts violents, des blessés, des destructions de biens et des injures inacceptables. Nous ne pouvons que condamner fermement ses dérives », écrit le groupe de droite dans un communiqué signé par les 17 élus à l’Assemblée de Corse. La droite réagit aux violences qui se sont déchainées lors de la manifestation dimanche après-midi à Aiacciu, à l’appel de Stéphane Colonna, en mémoire de son frère Yvan, assassiné à la centrale d’Arles.Cette troisième grande manifestation dominicale, après Corti et Bastia, a rassemblé des milliers de personnes avant de dégénérer assez durement. S’y ajoutent des tags injurieux sur le mur d’enceinte du musée Fesch visant Laurent Marcangeli, le maire d’Aiacciu et président d’U Soffiu Novu. Des tags qui ont soulevé une vague d’indignation, notamment dans la majorité territoriale, mais aussi des élus du PNC et de Core in Fronte. « Ce qu’il s’est passé est intolérable et exige que les élus de tous bords condamnent ces exactions, sans quoi les conditions du dialogue ne sont clairement pas réunies », poursuit le communiqué. La réunion prévue, vendredi 8 avril à Paris, avec le gouvernement pour enclencher le processus de discussion sur l’autonomie, vient d’être annulée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a déclaré, lundi matin, sur France Inter : « Il n’y aura pas de discussion sans retour à l’ordre » Le groupe de droite demande aux élus nationalistes, non seulement de condamner les violences, mais aussi de lancer un appel au calme pour un retour au seul débat démocratique. « Nous comptons sur les groupes politiques nationalistes représentés pour en appeler au calme. La rue ne saurait prendre le dessus sur nos institutions et c’est maintenant qu’il faut agir. Le débat démocratique est aujourd’hui menacé par la volonté d’en découdre d’une poignée de manifestants ultra-violents. Nous ne pouvons pas laisser la Corse entière prise en otage de la sorte », ajoute le communiqué. Avant d’annoncer le boycott des institutions : « Notre groupe ne participera pas aux réunions organisées dans les jours qui viennent dans les agences, offices et organismes satellites de la Collectivité, tant que des prises de position allant dans le sens de l’apaisement ne seront pas clairement exprimées ». Cette position ne semble guère avoir perturbé le Conseil d’administration de l’ODARC qui s’est déroulé normalement.