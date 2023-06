Collecte des déchets : en centre-ville d'Ajaccio, des colonnes enterrées pour remplacer les amas de poubelles

Fini les imposants bacs à déchets en plastique dans plusieurs rues d'Ajaccio. Depuis ce samedi 3 juin, les colonnes enterrées sont opérationnelles à Ajaccio. La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a en effet récemment entrepris le remplacement complet des colonnes enterrées sur le territoire d'Ajaccio et de Sarrola. "Depuis le 22 mai, ces nouveaux équipements plus performants ont remplacé les anciennes colonnes situées à divers emplacements stratégiques d'Ajaccio." explique la CAPA dans un communiqué. "Il s'agit de deux colonnes à la Citadelle, deux colonnes au San Carlu, quatre colonnes à la sortie de la Rue Bonaparte, ainsi que six colonnes à l'entrée de la résidence Alzo di Sole. De plus, une colonne a été installée sur la place Noël Sarrola, à Sarrola."



"Conçues en prenant en compte les besoins des usagers, ces nouveaux équipements sont désormais équipés d'une pédale permettant d'ouvrir facilement le tambour, garantissant ainsi une utilisation plus pratique et hygiénique. De plus, ces améliorations réduisent considérablement les risques de nuisances olfactives et d'infestations nuisibles. Pour compléter ces travaux, la CAPA prévoit également la remise à neuf des abords, des gardes-corps et des bordures des colonnes. Les rippeurs, chargés de vider régulièrement les colonnes, bénéficient également d'un système de vidage plus sécurisé et plus performant, facilitant leur travail au quotidien. Outre ces avantages fonctionnels, ces nouvelles colonnes enterrées s'intègrent harmonieusement dans le paysage, contribuant ainsi à préserver l'esthétique des lieux et à réduire les risques d'incendie." détaille la note